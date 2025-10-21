«Айсорс» и «К2Тех» подписали меморандум о стратегическом партнерстве

«Айсорс» и «К2Тех» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Компании подписали меморандум о стратегическом технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Айсорс».

Подписанное соглашение предполагает развитие взаимовыгодного сотрудничества и технологического партнерства сторон для продвижения собственной разработки «Айсорс» – виртуального контроллера (запись в Реестре РосПО №28867 от 28.07.2025), использование продукта в проектах К2Тех, а также участие компании в роли интегратора на проектах по внедрению продукта и программно-аппаратных комплексов «Айсорс».

Виртуальный контроллер разрабатывался с акцентом на совместимость с международными инициативами в области открытой архитектуры, в том числе Open Process Automation Standard (OPAS), и подходами отечественной рабочей группы по открытой АСУ ТП (ОАСУ ТП), включая вендорную независимость и открытость решений, универсальность архитектуры и отраслевых стандартов.

Сотрудничество «Айсорс» и «К2Тех» позволит ускорить реализацию проектов по цифровой трансформации предприятий на базе отечественных разработок – внедрение комплексных решений для автоматизации промышленности (АСУ ТП) и автоматизации систем управления зданиями (АСУЗ).

«Ключевым направлением развития является сближение продуктов АСУ ТП с современными ИТ-решениями для создания единой, интегрированной платформы автоматизации. Для этого мы планируем расширять функциональность с учётом ИТ-стандартов и масштабировать успешные кейсы в промышленности и гражданском строительстве. В реализации этой стратегии нам необходимы компетенции К2Тех — одного из лидеров ИТ-рынка. Партнерство с «К2Тех» позволит объединить экспертизу, повысить эффективность решений и снизить зависимость от иностранных вендоров, укрепляя технологический суверенитет», – сказал директор по развитию «Айсорс» Валентин Мишин.

«Одним из ключевых вызовов компаний сегодня является импортозамещение. Как приоритетный его отметили более половины из 300 опрошенных в исследовании К2Тех ИТ-директоров. Партнерство «Айсорс» и «К2Тех» поможет уверенно двигаться к импортонезависимости благодаря использованию отечественного виртуального контроллера «Айсорс» в проектах. В отличие от классических аппаратных ПЛК, он обладает гибкостью и масштабируемостью, не зависит от конкретного оборудования и позволяет быстрее адаптировать системы под производственные задачи. Заказчикам это позволяет сокращать сроки внедрения, снижать эксплуатационные расходы и повышать устойчивость управления технологическими процессами. Решение позволяет модернизировать и развивать АСУ ТП, обеспечивать кибербезопасность, а опыт К2Тех в промышленности даёт возможность внедрять его с учетом особенностей каждой отрасли», – сказал заместитель генерального директора «К2Тех» Игорь Зельдец.

Разработка виртуального контроллера выполнялась командой из 40 разработчиков и инженеров АСУ ТП «Айсорс». Инвестиции в проект составили 300 млн руб.

На базе технологии виртуальный контроллер уже реализована интеллектуальная система управления кустов скважин нефтяного месторождения в Западной Сибири. Решение позволило отказаться от части физического оборудования, консолидировать управление фондом скважин и технологическими установками в единой виртуальной среде. Экономия капитальных затрат по сравнению с классическими АСУ ТП достигает 15%.

На базе виртуального контроллера в инжиниринговом центре в Санкт-Петербурге «Айсорс» и ЛИИС внедрили автоматизированную систему управления зданием (АСУЗ). Как показали результаты пилотного проекта, единый диспетчерский центр позволил снизить расходы на электроэнергию и эксплуатацию здания на 10%. К началу 2026 г. к системе планируется подключить в общей сложности 11 зданий, площадь под управлением виртуальной АСУЗ составит 23,7 тыс. кв. м.