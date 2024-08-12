Разделы

Бизнес
|

«К2Тех» присоединилась к ассоциации «ФинТех»

ИТ-компания «К2Тех» стала новым ассоциированным членом ассоциации «ФинТех» (АФТ). В этом статусе «К2Тех» планирует совместно с АФТ и ведущими компаниями финансового сектора проводить совместные исследования, тестировать цифровые решения, разрабатывать подходы к их внедрению, исходя из отраслевой специфики и вызовов российского рынка.

Ежегодно рынок предъявляет новые требования к отечественным ИТ-решениям: масштабируемость, легкость интеграции в существующий ландшафт, сокращение издержек. Партнерство «К2Тех» с АФТ позволит предвосхищать растущие запросы финансовой отрасли и предлагать компаниям технологии и оптимальные подходы к их внедрению.

Виктор Урусов, глава «Скала^р»: Российские вендоры слишком много конкурируют и недостаточно кооперируются
бизнес

«Вступление в АФТ ИТ-компании «К2Тех», несомненно, будет способствовать укреплению кросс-отраслевого сотрудничества и объединению экспертиз участников ассоциации в сфере развития отечественных технологий. Опыт «К2Тех» в реализации ИТ-проектов для финансовой сферы и ее наработки в области развития отечественных продуктов помогут участникам рынка оптимизировать свой ИТ-ландшафт и продвинуться в решении задачи по достижению технологического лидерства», – сказал генеральный директор ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.

«Объединение усилий ИТ-партнера и ведущих финансовых компаний ускорит переход к импортонезависимости в финансовом секторе. Этому способствуют составление продуманной дорожной карты внедрений, совместный и более скоординированный выбор ключевых решений, определение списка необходимых доработок отечественных продуктов. Кроме того, партнерство позволит вместе с другими членами ассоциации разрабатывать подходы к внедрению российского ПО, а также повышать уровень кибербезопасности используемых платформ», – сказал заместитель генерального директора «К2Тех» Игорь Зельдец.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

В Intel царские условия массовых увольнений – полмиллиона евро за уход по собственному желанию. И почти без подвохов

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Хакеры КНДР добыли секретные данные о танках и самолетах Южной Кореи

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Госсектор России массово нанимает специалистов по ИБ

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024