Исследование «К2тех»: только у 13% российских компаний есть четкий план по импортозамещению

К проектам по импортозамещению приступило 68% российских компаний, но на данный момент у них замещено только от 10% до 50% зарубежных решений в зависимости от отрасли. Таковы результаты исследования, представленного «К2тех» на конференции «Новая эра ИТ: путь к вершинам технологий». В ходе него было опрошено 116 представителей российских предприятий с оборотом более 10 млрд руб. в год.

Относительно невысокий процент импортозамещения во многом связан с убеждением, что привычные ИТ-решения невозможно полноценно заменить, сохранив функциональность и стоимость эксплуатации на прежнем уровне. Об этом заявили 64% опрошенных. При этом только у 13% есть четкая дорожная карта с обозначенными сроками миграции, остальные подходят к вопросу достаточно хаотично и регулярно обращаются к ИТ-компаниям за консультационными услугами и составлением дорожной карты.

«Осторожность замены решений ушедших вендоров обусловлена тем, что миграция – это сложный, комплексный процесс, который требует предварительного тестирования продуктов: насколько они совместимы друг с другом, могут ли быть интегрированы в существующую инфраструктуру. При этом возможности для импортозамещения в РФ расширяются – количество продуктов только в реестре отечественного ПО увеличилось на 60% за прошедший после ухода западных вендоров период. Большинство из них пока уступают по функциональности и надежности мировым лидерам, но это только вопрос времени. В процессе миграции большое значение приобретает партнерство заказчиков, интеграторов, вендоров, которое позволяет за счет взаимодействия друг с другом и обратной связи развивать функционал под запросы бизнеса», – сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса «К2тех» Игорь Зельдец.

Уход иностранных вендоров не затронул бизнес-процессы лишь трети компаний, так как их инфраструктура уже была построена на независимых от санкций решениях. Для остальных 69% сохранение максимальной работоспособности систем стало приоритетной задачей. Одной из наиболее серьезных проблем на рынке названа сервисная поддержка – за последний год доля прямой вендорской поддержки иностранных продуктов сократилась с 52% до 14%. Компании, которые продолжают использовать зарубежные решения (более 50% респондентов), поддерживают их самостоятельно или силами локальных сервис-партнеров, к параллельному импорту прибегают 17,5% из них.

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Несмотря на все сложности, 72% респондентов уверены в том, что информационные технологии являются ключевым фактором успешного развития бизнеса и источником конкурентных преимуществ. При этом они отметили ряд факторов, препятствующих цифровизации компаний. Почти половина участников исследования (44%) заявили, что ощущают нехватку финансовых ресурсов для усовершенствования своих ИТ-систем. 22% опрошенных рассказали, что для них главной проблемой является дефицит специалистов на рынке труда, особенно не хватает аналитиков и менеджеров проектов. Третьим фактором (7%), тормозящим цифровизацию компаний, оказались сложности, связанные с внутренней организацией бизнес-процессов, в частности, обоснование необходимости развития ИТ и длительные сроки реализации проектов по внедрению (также 7%).

«С каждым годом все больше новых отраслей экономики инвестируют в технологии как инструмент для масштабирования своего бизнеса. При этом лидерами по-прежнему остаются банки и страховые организации, промышленность, компании нефтегазового сектора и торговли. Для них использование современных ИТ-решений – залог конкурентоспособности. Однако если вопросы, связанные с размером инвестиций в ИТ, каждая компания решает самостоятельно, то проблема нехватки кадров является общей. Сейчас в отрасли работает около 800 тыс. человек. За последние два года в России спрос на ИТ-кадры вырос на 18%, а дефицит специалистов составил 500-700 тыс. человек. Ввиду резкого повышения востребованности отечественных решений нехватка только усилится», – сказал технический директор направления Digital «Яков и партнеры» Федор Чемашкин.