Впервые раскрыты реальные доходы Google в России

Доход Google в России в 2020 г. составил 144,4 млрд руб. Эта сумма в полтора раза уступает доходам российского конкурента американской корпорации — «Яндекса» (218,3 млрд руб.). Данные раскрыла Федеральная налоговая служба в ходе судебного разбирательства о наложении на Google штрафа за повторное неудаление запрещенной информации. Его размер составил 1/20 часть совокупного дохода компании в России — 7,2 млрд руб.

Доходы Google в России

Доход Google в России в 2020 г. составил 144,4 млрд руб. Это в полтора раза меньше, чем у его главного российского конкурента «Яндекс» (218,3 млрд руб.), пишет РБК со ссылкой на текст постановления Таганского районного суда о штрафе для корпорации на 7,2 млрд руб.

Размер наложенного на американскую компанию взыскания составил 1/20 часть совокупного дохода Google и его аффилированных лиц за один календарный год, предшествующий году, в котором было совершено правонарушение, говорится в постановлении. Максимальный штраф по статье, по которой привлекался Google (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ) для юрлица мог составить 1/10 дохода, т. е. 14,4 млрд руб.

Вывод, сделанный РБК, подтверждается и приведенными в документе цифрами. Суд запросил Федеральную налоговую службу (ФНС) предоставить всю информацию о российских доходах Google. По данным ФНС, выручка различных юрлиц корпорации составляет 49,2 млрд руб., 95,2 млрд руб., 40,6 млн руб. и 398,6 тыс. руб., что в сумме составляет вышеупомянутые 144,4 млрд руб.

В документе не уточняется, за какой конкретно год получен такой размер дохода. Но статья 13.41 введена в КоАП и начала действовать лишь в 2021 г. и не имеет обратной силы, подчеркивает собеседник РБК, партнер адвокатского бюро «А-про» Антон Воробьев. Поскольку дело было рассмотрено в декабре 2021 г., а срок давности привлечения к административной ответственности по данному правонарушению составляет три месяца со дня совершения правонарушения, то получается, что совокупный доход, предшествующий году, в котором совершению правонарушение, был получен в 2020 г.

За что был оштрафован Google

Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 7,2 млрд руб. в декабре 2021 г. за повторное неудаление запрещенной информации. Это первый оборотный штраф (штраф, размер которого зависит от выручки), наложенный на ИТ-компанию в России.

Раскрыт доход Google в России

В частности, говорится на сайте Роскомнадзора, Google игнорировал многочисленные требования регулятора в отношении материалов, разжигающих религиозную рознь и оскорбляющих чувства верующих, с недостоверной общественно значимой информацией, а также пропагандирующих взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций и пр.

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Всего в 2021 г. российский суд рассмотрел в отношении Google 16 административных протоколов за неудаление противоправной информации в установленный срок. По данным за октябрь 2021 г., сервис не удалил порядка 2,6 тыс. материалов. За это его привлекли к административной ответственности на 37,5 млн руб. В середине октября 2021 г. Google сообщила, что оплатила в России все штрафы, решения по которым вступили в силу.

Доходы Google в мире

Выручка Alphabet, материнской компании Google, в 2020 г. составила $182,5 млрд, что почти на 13% больше, чем в 2019 г., несмотря на то, что во II квартале 2020 г. во время пандемии выручка корпорации упала на 2% (до $38,3 млрд).

Основную часть выручки ($168,6 млрд) приносят сервисы и продукты Google — браузер Chrome, видеохостинг YouTube, почта Gmai, ОС Android и др. Основной источник монетизации — реклама в поисковике и ведеохостинге. Она обеспечила $146,9 млрд., из них $19,7 млрд приходится на YouTube. Помимо основных сервисов еще $13 млрд приносят облачные хранилища Google Cloud.