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«К2Тех» присоединилась к Декларации об ответственном экспорте ИИ

Компания «К2Тех» присоединилась к Декларации об ответственном экспорте ИИ.

Документ устанавливает этические принципы и стандарты поведения, которых стоит придерживаться отечественным разработчикам при экспорте созданных ими гражданских решений с использованием искусственного интеллекта.

Декларация об ответственном экспорте технологий ИИ и ПО на их основе разработана на базе Альянса в сфере искусственного интеллекта, который объединяет российские технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Документ развивает и детализирует принятый в 2021 г. Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, у которого на сегодняшний день более 800 подписантов.

Стандарты включают как общие принципы и правила, так и конкретные рекомендации по вопросам взаимодействия с иностранными контрагентами и уполномоченными государственными органами. Документ предписывает разработчикам развивать компетенции и совершенствовать практики по взаимодействию с зарубежными партнерами для обеспечения ответственного экспорта решений на основе ИИ. Также в декларации перечислены признаки, указывающие на риск возможного использования технологий искусственного интеллекта в ущерб национальной или международной безопасности.

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«Для «К2Тех» подписание декларации – это важный шаг к вступлению в сообщество крупнейших российских компаний-разработчиков, готовых применять четкие стандарты безопасной деятельности при экспорте ИИ-решений. Соблюдение регламентов ни в коем случае не ограничивает нас в действиях, наоборот, позволит нам быть популяризаторами отечественных разработок на базе ИИ и доказывать их применимость для решения задач бизнеса на более широкую аудиторию, а также открывает возможности для безопасной реализации совместных проектов с зарубежными партнерами», – сказал руководитель направления «Инновационные технологии» «К2Тех» Антон Воробьев.

В Альянсе ИИ отметили, что расширение перечня подписантов – важная веха для развития декларации и укрепления экспортного потенциала ИИ-решений российского происхождения. Кроме того, новые участники смогут привнести экспертные позиции по вопросам обновления национального и международного законодательства в области экспортного контроля, усилить наше представительство на уровне одноименных режимов.

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