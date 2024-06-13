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«Ростех» разработал самый миниатюрный компьютер на базе «Эльбруса»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал новый одноплатный компьютер на базе процессора «Эльбрус-2С3». Размеры устройства составляют 95х 95 мм. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа. Оригинальная российская архитектура «Эльбрус-2С3» позволяет использовать его на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Новый одноплатный компьютер МП21 разработан специалистами ИНЭУМ им. Брука (входит в «Росэлектронику»). Главная особенность МП21 состоит в том, что он работает на базе полноценного двухъядерного процессора «Эльбрус-2С3» с тактовой частотой не менее 1600 МГц. Процессор снабжен встроенным графическим ядром, что позволяет широко применять модуль в системах отображения информации. Оперативная память объемом до 8 ГБ способна обрабатывать большой объем данных.

МП21 может комплектоваться интегрированным твердотельным накопителем объемом от 60 до 480 ГБ и теплораспределительной пластиной, обеспечивающей передачу выделяемого тепла на охлаждающие конструкции.

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Цифровизация

Модуль МП21 выполнен в бескорпусном исполнении, имеет массу около 100 г без теплораспределительной пластины. Потребляемая мощность устройства составляет не более 40 Вт. Оборудование может работать при температуре окружающей среды от –40 до + 55 °С, что позволит использовать его в бортовых вычислителях авиационной техники.

«МП21 является полностью российской разработкой, способной заменить иностранные аналоги. Модуль прошел весь цикл испытаний и готов к серийному производству. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора «Эльбрус-2С3». Его массогабаритные характеристики значительно повышают вариативность его использования», – сказал первый заместитель генерального директора ИНЭУМ им. Брука Игнат Бычков.

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