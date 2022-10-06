Власти зальют миллиардами серийный выпуск российских ноутбуков, смартфонов, планшетов и ПК

Правительство прорабатывает новый механизм поддержки российской электроники. Так, власти хотят субсидировать серийное производство российских ноутбуков, смартфонов и компьютеров. В 2023 г. на поддержку отрасли Минпромторг планирует выделить 210 млрд руб.

Субсидии на серийный выпуск

Правительство планирует предоставить российским производителям электроники субсидию для серийного выпуска ноутбуков, смартфонов, компьютеров и планшетов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника, присутствовавших на встрече с замглавой Минпромторга Василием Шпаком. Встреча проходила в рамках пленарной сессии форума «Микроэлектроника 2022» 3 октября 2022 г.

По словам источника, субсидии смогут получить компании, ориентированные на потребительский сегмент рынка. При этом министерство планирует увеличить объем бюджетных средств, которые будут направлены на поддержку отрасли в 2023 г., с 144 млрд руб. до 210 млрд руб.

Мера сейчас прорабатывается и будет запущена после согласования со всеми заинтересованными ведомствами и Правительством, рассказали изданию в Минпромторге.

Субсидии на разработку

Сейчас Правительство предоставляет субсидии производителям электроники на разработку компонентов или запуск производства. При этом серийный выпуск коммерческих партий электронной продукции — это капиталоемкий процесс, который необходимо сопровождать субсидиями, рассказали «Коммерсанту» в одном из крупных производителей электроники. По его словам, параметры субсидии пока не определены.

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Об этом же говорит и директор компании «Промобит» Максим Копосов: субсидии предоставляются на выпуск опытной, а не коммерческой серии электроники. Эксперт отмечает, что сейчас даже нельготный кредит на выпуск коммерческих партий электроники получить невозможно. По его словам, банки не готовы выдавать кредиты на такие проекты, в первую очередь потому, что спрос на продукцию не гарантирован.

Собеседник издания, близкий к Минпромторгу, поясняет, что министерство рассчитывает новым механизмом субсидий на серийное производство помочь российским производителям электроники попасть в магазины и составить конкуренцию иностранной техники. Новая субсидия Минпромторга также поможет снизить себестоимость продукции и занять те ниши на рынке, которые опустели из-за ухода иностранных вендоров. По его словам, одним из главных условий получения такой субсидий может стать локализация производства продукции в России.

Консорциум «Вычислительная техника» (входят Yadro, «Аквариус», «Депо компьютерс» и пр.) заявил о живом интересе отрасли к новой инициативе Минпромторга. «Уверена, что благодаря организованному через отраслевые консорциумы взаимодействию регулятора с отраслью будет выработан своевременный и эффективный механизм поддержки», — отметила Светлана Легостаева, генеральный директор консорциума.

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По ее мнению, российским производителям электроники необходимо выходить на объемы, которые бы обеспечили наличие их устройств в магазинах.





Электроника под санкциями

Правительство пытается спасти российскую электронику параллельно с усиливающимся давлением Запада и США на отрасль. Помимо того, что многие иностранные производители покинули российский рынок, а вендоры перестали сотрудничать с отечественными компаниями, США пытается душить одну из важнейших отраслей страны санкциями.

Так, в сентябре 2022 г. США ввели санкции против всей российской электроники. В «черном списке» оказались «Аквариус», «Ядро фаб Дубна», «Байкал электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис».

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Из-за санкций компании теперь не смогут получить доступ не только к американским процессорным архитектурам, но и к зарубежным заводам. Попадание в список также чревато сложностями с компонентами и оборудованием.