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Панчул Юрий

СОБЫТИЯ


02.11.2026 YADRO начинает новый учебный год в Школе синтеза цифровых схем 1
11.10.2023 Российская микроэлектроника перейдет на топологию 28 нм. Много это или мало? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Панчул Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 161 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1128 1
Сбер - Интегральные системы - НМ-тех 70 1
ИКС 588 1
Intel Corporation 12900 1
MediaTek - Ralink 603 1
IBM - International Business Machines Corp 9722 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 834 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1724 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1165 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4088 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8952 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5198 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 608 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4894 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27306 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22907 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15604 1
Google Chromebook - Google Хромбук 242 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 238 1
Linux OS 11736 1
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Россия - РФ - Российская федерация 169491 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 995 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48328 1
Беларусь - Белоруссия 6390 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19879 1
Китай - Тайвань 4297 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34520 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54404 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 897 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4502 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2522 1
Микроэлектроника - международный форум 33 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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