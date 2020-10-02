Разработчики «Байкалов» чудом избежали миллиардных госсанкций за многолетнюю задержку выпуска чипов

Минпромторг не будет требовать от разработчиков процессоров «Байкал» возврата субсидий министерства на создание двух новых чипов. Проекты были поддержаны государством на 2,3 млрд руб., но их реализация сильно затянулась. В силу того, что результаты все же были достигнуты, хоть и с опозданием, разработчики отделаются штрафами, размер которых определит суд.

Возврата субсидий не будет

Как стало известно CNews, Минпромторг не станет за просрочку разрывать договоры с компанией «Байкал электроникс» на выпуск двух новых микропроцессоров и требовать возврата госинвестиций. Об этом редакции рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак на международном форуме «Микроэлектроника-2020», который в начале октября 2020 г. прошел в Ялте. «Результаты достигнуты, просто не в те сроки, — отметил он. — Это влечет некие штрафы, которые мы должны в судебном порядке урегулировать».

Если бы договоры были расторгнуты, то министерство должно было потребовать от компании возврата субсидий в размере 2,3 млрд руб. Эти субсидии (не путать с контрактными деньгами в рамках госзакупок) были предоставлены Минпромторгом в конце 2016 г. по итогам конкурса на создание задела для разработки базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.».

В частности, на создание процессора для персональной вычислительной техники («Байкал-M») при общей стоимости проекта в 2,3 млрд руб. государство выделило 1,1 млрд руб.. На разработку серверного чипа («Байкал-S») при общей стоимости проекта 2,49 млрд руб. размер субсидии составил 1,2 млрд руб. Остальные средства разработчики должны были привлечь из внебюджетных источников.

Разработчикам «Байкалов» не придется возвращать огромные субсидии за просрочку создания двух чипов

Оба проекта по факту оказались сильно затянуты. «Байкала-M» впервые был показан потенциальным заказчикам в начале октября 2019 г., то есть задержка исполнения договора превысила год. «Байкал-S» разрабатывается до сих пор, хотя опытные образцы процессора должны были появиться до 31 мая 2019 г.

Напомним, свой первый 28-нанометровый процессор, Baikal-T1 (новое название — BE-T1000) «Байкал электроникс» разработал к концу 2014 г. и запустил в производство в 2015 г. Разработка осуществлялась при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы» (материнская структура по отношению к «Байкал электроникс»). Конкретная сумма вложений в проект не раскрывалась.

В отличие от этого первого чипа компании на архитектуре MIPS (созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд), два рассматриваемых в этом материале просроченных процессора используют архитектуру ARM (от англ. Advanced RISC Machine).

Стратегическая важность разработчиков «Байкалов»

Как отметил Василий Шпак в разговоре с CNews, компания «Байкал электроникс» стратегически очень важна для страны как один из немногих в России разработчиков процессоров. «Государство это понимает, однако этот факт не освобождает компанию от ответственности за взятые на себя обязательства», — добавил он, подразумевая штрафы.

Указанием на стратегическую важность разработчика чиновник некоторым образом подтвердил мнение одного из источников CNews на радиоэлектронном рынке. Несколько месяцев назад в частной беседе последний утверждал, что власти совершенно точно не устроит ситуация, в которой в России останется только одна марка отечественных чипов широкого применения — «Эльбрус» компании МЦСТ. Поэтому для обеспечения на тематических госзакупках некоторой конкуренции, государство попробует спасти «Байкал электроникс» всеми доступными средствами.

Штрафы для «Байкал электроникс»

Напомним, что вышеупомянутый процесс взыскания с «Байкал электроникс» штрафов уже стартовал. Соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы Минпромторг подал 18 августа 2020 г. Сумма претензий за просрочку выпуска «Байкал-M» составила 500,5 млн руб. Заявление принято к производству. Ближайшее заседание суда запланировано на 20 октября 2020 г.

При подготовке этого материала гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов рассказал CNews, что по итогам разбирательства совсем избежать штрафа он не надеется, однако рассчитывает на существенное уменьшение его суммы.

Что касается второго просроченного, еще не готового чипа, то его появления в виде инженерных образцов, которые станут доступны партнерам компании, Евдокимов ожидает во II квартале 2021 г. При этом он оговаривается, что в эти планы может вмешаться вероятная новая волна пандемии коронавируса.

Василий Шпак, отвечая на вопрос CNews, станет ли Минпромторг обращаться и иском в суд и в отношении этого второго процессора, ограничился формальным заявлением. «Когда придет срок, мы будем действовать по букве закона», — сообщил он.

У «Т-платформ» все хуже

В контексте описанной истории «Байкал электроникс», следует отметить, что гораздо хуже дела обстоят у ее материнской структуры — суперкомпьютерной компании «Т-платформы». Данная организация также оказалась в числе победителей вышеупомянутого конкурса Минпромторга, получив от министерства в конце 2016 г. многомиллионные субсидии сразу на шесть проектов.

В частности речь идет о разработке и производстве «Линейки серверов в форм-факторе “блейд” для высокопроизводительных вычислений и дата-центров на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 437 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,3 млрд руб., «Линейки рабочих станций на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 644 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,81 млрд руб., «Линейки рабочих станций в форм-факторе «ноутбук» на базе процессоров x86 и отечественных процессоров в защищенном исполнении» — субсидия в 450 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,1 млрд руб., «Линейки стоечных серверов на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 660 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,54 млрд руб., «Линейки ноутбуков на базе отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 480 млн руб. при общей стоимости проекта в 1 млрд руб., «Линейки гибридных L2/L3-коммутаторов с поддержкой технологии SDN на базе отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 403 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,03 млрд руб.». Таким образом, сумма шести субсидий составила 3,1 млрд руб. Все эти проекты должны быть реализованы до 30 ноября 2019 г.

Как видим, конкретные марки процессоров «Байкал» не указаны. Однако в мае 2019 г. источник CNews утверждал, что в проектах запланировано было использовать новые чипы «Байкал-M» и «Байкал-S». Поэтому задержка последних автоматически застопорила и разработки «Т-платформ». По данным CNews, на сегодняшний день каких-либо результатов ни по одному из шести проектов компании не достигнуто.

Напомним, что «Т-платформы» сейчас в принципе переживают очень тяжелые времена. В конце марта 2019 г. в Москве задержали и отправили под стражу ее гендиректора и основателя Всеволода Опанасенко. Сейчас он находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Кроме того, 19 февраля 2020 г. CNews писал о том, что к Опанасенко со стороны ВЭБа был подан иск о взыскании убытков в размере 1,54 млрд руб. По уточненным данным с него также требуют неустойку в 106,6 млн руб. В данном случае ВЭБ действует как соакционер «Т-платформ» с долей в 25%. У Опанасенко — 75%.