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Концерн «Автоматика» подтвердил российское происхождение интеллектуального счетчика электроэнергии «Булат-32»

Компания «Булат» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» подтвердило российское происхождение интеллектуального счетчика электроэнергии «Булат-32». Устройство внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, а также в Реестр российской промышленной продукции в конце 2021 г. Продукт концерна «Автоматика» стал первым счетчиком с подтвержденным российским происхождением.

В соответствии с федеральным законом №522-ФЗ устанавливаемые в России счетчики электрической энергии должны иметь подтвержденное российское происхождение.

Кроме того, Минпромторг России уже подготовил проекты нормативных правовых актов, согласно которым с 1 января 2023 г. российскими будут считаться только те счетчики, которые используют российский микроконтроллер, помимо соблюдения иных требований. «Булат» готов к этому требованию – начаты испытания прибора учета «Булат-24», использующего российский микроконтроллер.

«В настоящее время создан запас российских микроконтроллеров для текущего производства и зарезервированы объемы микроконтроллеров на 2023 г. Это преимущество не только с точки зрения соответствия законодательству, но и мера по обеспечению стабильности производства в условиях турбулентности глобального рынка радиоэлектронных компонентов», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Счетчики «Булат-32» апробированы «Русгидро» в рамках пилотного проекта в Благовещенске, в ходе реализации которого подтверждены стопроцентная работоспособность счетчиков и практически непрерывный обмен данными с системой учета электроэнергии.

Согласно производственным планам «Булат» организует выпуск более 100 тыс. счетчиков в 2022 г.

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