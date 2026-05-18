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Ерошок Иван

СОБЫТИЯ


18.05.2026 «Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ 1
31.05.2023 «Ростелеком» заполучил контроль над производителем телеком-оборудования, из которого только что вышел «Ростех» 1
15.05.2023 Знаменитый разработчик процессоров «Элвис» стал совладельцем системообразующего ИТ-предприятия сразу после выхода «Ростеха» 1
03.05.2023 Власти оштрафовали системообразующее ИТ-предприятие на 80 миллионов. «Ростех» вышел из числа совладельцев через три дня 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ерошок Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Булат НИЦ 52 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Qtech - Кьютэк 211 4
Ростелеком 10948 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 3
ИКС 538 2
Softline - Горизонт-инновации 2 2
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 1
ИКС - Цитадель ГК 110 1
Malvin Systems - Малвин Системс 13 1
Imaqliq - Имаклик Сервис 19 1
Протей НТЦ - Протей-РТК 4 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
Ростелеком - Техновейв 5 1
ИТ-Кап - ИТ-Капитал 1 1
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ЭсАй Майкро 3 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 1
Миранда-Медиа 82 1
Ростелеком - РТТ НПО - Российские телекоммуникационные технологии НПО 13 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 3
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 27 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 2
НТР - Новые телеком-решения 37 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 55 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
Комаров Александр 24 4
Кимяшова Екатерина 2 2
Фролов Кирилл 6 1
Карнаухов Денис 1 1
Лозовой Дмитрий 3 1
Салтыков Николай 1 1
Милишников Александр 2 1
Осеевский Михаил 350 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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