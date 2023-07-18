Россияне выпустили дешевый лазерный принтер с супернизкой стоимостью печати

В России создан принтер Bulat P1024 – компактное лазерное устройство для дома и офиса. Он стоит в пределах 12,5 тыс. руб., а стоимость печати одной страницы на нем составляет около 1 руб. Принтер можно подключать к ПК на Windows и Linux, но поддержки macOS пока нет.

Вместо HP

Российская компания «Булат групп» сообщила CNews о начале продаж отечественного лазерного принтера Bulat P1024. Это компактное монохромное (черно-белое) устройство печати без функции сканера и копира, одна из основных отличительных черт которого – очень высокая скорость печати.

Принтер Bulat P1024 способен выдавать до 24 страниц в минуту. Максимальное разрешение печати составляет 600х600 точек на дюйм (dpi). Еще одна его особенность – низкая стоимость расходных материалов: картридж для него на сайте «Булата» к моменту выхода материала оценивался приблизительно в 2360 руб. Одного такого картриджа хватает на печать 2000 страниц при стандартном 5-процентном заполнении, то есть цена печати одного листа А4, без учета стоимости бумаги, составит в пределах 1 руб.

Принтер для дома и офиса, для Windows и Linux

Сам принтер на сайте производителя стоит 12,4 тыс. руб. При этом на том же сайте опубликовано интервью директора по развитию компании «Булат» Игоря Козаченко, в котором приведены совсем другие рекомендованные розничные расценки – 1900 руб. за картридж и 11,5 тыс. руб. непосредственно за принтер, ресурс которого составляет до 50 тыс. страниц в год. Также Козаченко сделал акцент на повышенной ремонтопригодности принтера и появлении в обозримом будущем оригинальных заправочных материалов, что позволит не тратить деньги на покупку нового картриджа, а приобрести лишь тонер и заправить им имеющийся.

Почти универсальная модель

Принтер Bulat P1024 позиционируется как решение для дома и офиса, но с большим акцентом именно на офис. Это первый и к моменту выхода материала единственный принтер модельном ряду «Булата».

Картридж стоит сравнительно недорого

Однако с точки зрения поддержки операционных систем универсальной отечественную новинку считать нельзя. В инструкции к принтеру приведена схема установки ПО только для Windows (редакция CNews убедилась в возможности его интеграции в Windows 10 и Windows 11), а на сайте компании есть установочное ПО под Windows и Linux, но нет под macOS. Таким образом, пользователи техники Apple автоматически лишаются возможности печатать документы на Bulat P1024, только если на их ПК не установлена Windows. В России macOS занимает 7,54% рынка десктопных ОС против 2,11% у Linux и 84,51% у Windows – данные StatCounter за июнь 2023 г.

Без Китая не обошлось

По словам Игоря Козаченко, за разработкой принтера стоят специалисты компании «Булат», которым помогали эксперты, продвигавшие ранее печатающее оборудование в мировых печатных брендах». Однако выпуск Bulat P1024 осуществляется вовсе не в России – Игорь Козаченко уточнил, что производственные мощности «Булату» предоставили китайские партнеры компании.

Розничная цена Р1024

В то же время расходные материалы для принтера, в отличие от него самого, выпускаются на территории России. Козаченко отметил, что производственная площадка «Булата» расположена в подмосковном Наро-Фоминске: «Это не только широкие возможности и гибкость в выпуске расходных материалов, но и создание постоянных рабочих мест для жителей региона».

Планы на будущее

Игорь Козаченко заявил, что в самом скором будущем к Р1024 присоединятся и другие решения для печати. В частности, он упомянул офисное МФУ M3040dna с автоподатчиком, дуплексной печатью и картриджами с ресурсом до 15 тыс. отпечатков.

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В дальнейшем под маркой Bulat выйдут компактное МФУ с картриджем от Р1024, 40-страничный принтер – собрат M3040dna и пара принтер/МФУ со скоростью 30 страниц в минуту. В долгосрочную перспективу входит выпуск цветных лазерных принтеров и МФУ, а также моделей с возможностью печати на листах от А3 до А0.

Заявленные цены на принтер и картридж ниже фактических

В планы компании также входит перенос в Россию производства самих принтеров.

Подробнее о «Булат груп»

Согласно данным с сайта компании, ее основная деятельность – это дистрибуция расходных материалов для оргтехники торговых марок «Булат» и 7Q (Seven Quality) по всей территории России и СНГ.

На одном из многочисленных сайтов компании указано, что за ней стоит ИП Капшук Наталья Сергеевна с 44 дополнительным видами деятельности и одним основным – «Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием» (код ОКВЭД – 46.66). На другом фирменном портале упоминается ООО «Торговый дом булат», зарегистрированное в Москве в декабре 2017 г. с уставным капиталом 2 млн руб. Компания на момент выхода материала была поделена поровну между Сергеем Кузиным и Германом Плотницким, а пост гендиректора в ней с момента основания занимает Тофик Нуриев.

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Основной вид деятельности компании – «производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)» (28.23), дополнительных видов деятельности – 17, среди них – «аренда и лизинг грузовых транспортных средств» (77.12).

По данным «Контур.фокуса», компания «Торговый дом булат» завершила 2022 г. с выручкой на уровне 2,4 млрд руб., что на 26% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании за тот же период достигла 213,3 млн руб.