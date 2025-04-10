В России разворачивается мощное производство базовых станций. Они смогут работать и в новых сетях 5G, и в старинных 2G

«Иртея» наладит в России выпуск базовых станций, способных работать сразу в трех поколениях сотовых сетей. Это GSM, LTE и 5G. Третье поколение сетей, 3G, от которого массово избавляются операторы, поддерживаться не будет. До конца 2025 г. «Иртея» выпустит 2000 таких станций.

Три в одном

Российская компания «Иртея», крупный производитель сетевого оборудования, намерена наладить выпуск универсальных базовых станций с поддержкой технологии Single RAN. Как пишет «Коммерсант», новинки «Иртеи» смогут работать в сотовых сетях второго, четвертого и пятого поколений.

В планы компании входит запуск производства в течение 2025 г. До конца этого года «Иртея» намерена собрать 2000 станций.

Стоит обратить отдельное внимание на то, что среди поддерживаемых поколений сотовых сетей нет 3G – третьего поколения. Как сообщал CNews, российские операторы связи с 2024 г. активно отключают эти сети по всей стране. Оператор МТС, владеющий 50% «Иртеи», тоже преуспел в этом. Вторая половина компании принадлежит ФПИ «Передовые технологии» компании «Аквариус» – производителя серверной и компьютерной техники.

«Поддержка технологии Single RAN осуществляется на уровне программного обеспечения. Всего за 2023-2025 гг. вложения в разработку и запуск в производство составили около 4 млрд руб.», – сообщили «Коммерсанту» представители «Иртеи».

Правительство Республики Крым Российские базовые станции являются российскими пока лишь на 5%

CNews писал, что «Иртея» с конца 2024 г. распространяет отечественные станции своего производства по всей стране. В свои сети их активно внедряет МТС. В планы оператора входит интеграция нескольких тысяч станций «Иртеи» в свою российскую инфраструктуру.

Преимущества не совсем очевидны

Универсальные базовые станции очень выгодны непосредственно операторам связи. Абоненты не будут знать, какое именно оборудование позволяет им звонить и пользоваться мобильным интернетом, а для операторов переход на станции с поддержкой Single RAN – это возможность «экономить на оборудовании» и «оптимизировать затраты», пишет «Коммерсант». Однако универсальные станции стоят дороже обычных.

Об этом говорит и независимый телеком-аналитик Алексей Слукин. «Сама такая станция стоит дороже, чем та, которая работает в одном стандарте. Но из-за того, что на одну площадку нужен набор оборудования, в совокупности капитальные затраты ниже, чем на обычную сборку», – заявил он изданию.

Однако произведенных «Иртеей» в 2025 г. универсальных базовых станций не хватит, чтобы покрыть и малой доли требующихся операторам станций. По подсчетам Слукина, им требуется 40-60 тыс. станций в год. К тому же, по его словам, «с учетом сокращения темпов строительства в прошлые годы потребность может достигать 80–100 тыс. в год на четверку операторов».

Также нельзя не отметить, что операторы связи, желающие импортозаместить базовые станции, будут переплачивать ха «российскость». Отечественные БС стоят в среднем $30-35 тыс., тогда как одна иностранная станция обходится им в $20-25 тыс, сообщил «Коммерсанту» источник на российском на телеком-рынке.

Российское снаружи, импортное внутри

Станции «Иртеи» в настоящее время нельзя считать на 100% российскими. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании, их производство по-прежнему зависит от иностранной электронной компонентной базы. Другими словами, внутреннее наполнение станций – зарубежное, притом почти полностью.

В 2025 г. лишь 5% компонентов базовых станций «Иртеи» будут иметь пометку «Сделано в России». К 2027 г. компания собирается довести этот показатель до 30%

Конкурентов немало

В России базовые станции к апреле 2025 г. выпускали несколько компаний. Помимо «Иртеи» это как минимум «Булат» (51% у «Ростелекома») и «КНС Групп» (бренд Yadro, входит в «ИКС Холдинг»).

В «Булате» сообщили изданию, что в 2025 г. намерены выпустить 250 станций с поддержкой сетей второго и четвертого поколения (без 5G и 3G). Представители компании отметили также, что «компонентная база соответствует требованиям правительства России по производству отечественного телеком-оборудования».

В планы «ИКС Холдинга» входит поставка 55 тыс. базовых станций до 2030 г. 2G/4G и 5G Ready неким «трем ведущим» телеком-операторам, название которых в холдинге не раскрыли. «Это отечественная разработка аппаратной части и программного обеспечения, а также производство на всех ключевых этапах — от печатных плат до поверхностного монтажа с использованием отечественных интегральных схем и компонентов», – сказали «Коммерсанту» представители холдинга.