Базовые станции «Иртея», устанавливаемые на сети МТС, получили статус оборудования отечественного производства

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) базовым станциям производства ООО «Иртея» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Соответствующий приказ от 27 декабря 2024 г. получили по официальным каналам МТС и «Иртея».

К концу 2024 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию первую партию из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, произведенных «Иртеей». Оборудование будет работать в 37 различных регионах — от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России. В течение 2025 г. МТС подключит еще тысячу базовых станций «Иртея».

Оборудование разработано и произведено ООО «Иртея», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.