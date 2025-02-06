Уволен глава «Роскосмоса». Он не продержался на посту и трех лет. Преемник найден

Юрий Борисов уволен с поста гендиректора «Роскосмоса», на который его назначили в июле 2022 г. От должности он освобожден указом Президента России Владимира Путина. Новым руководителем «Роскосмоса» назначен Дмитрий Баканов.

Внезапные кадровые перестановки

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Юрия Борисова с должности генерального директора «Роскосмоса», пишет РБК. Этот пост, как сообщал CNews, Борисов занимал с июля 2022 г., то есть менее трех лет. Ранее Борисов курировал отрасль микроэлектроники. О подписании указа стало известно 6 февраля 2025 г.

По информации пресс-службы Кремля, на смену Борисову пришел Дмитрий Баканов, бывший замминистра транспорта и экс-гендиректор «Спутниковой системы "Гонец"».

Увольнение Борисова стало для большинства сотрудников «Роскосмоса» неожиданностью. РБК со ссылкой на знакомого с ситуацией в ведомстве источника пишет, что работники госкорпорации не знали о столь масштабных переменах в руководстве до последнего. Эту информацию они получили лишь утром 6 февраля 2025 г. «Все случилось за один вечер», – заявил источник РБК.

Что известно о причинах

К моменту выхода материала официальная причина смена руководства «Роскосмоса» объявлена не была. Собеседник РБК утверждает, что кадровые перестановки на самом верху госкорпорации были приняты по причине «неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве». Этот центр в настоящее время возводится на территории ГКНПЦ им. Хруничева.

Государственная Дума Чем Юрий Борисов займется после увольнения с поста главы «Роскосмоса», пока неизвестно

«Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», – добавил источник РБК.

Молодой преемник

На момент увольнения с должности гендиректора «Роскосмоса» Юрию Борисову было 69 лет. Новый глава ведомства Дмитрий Баканов моложе почти вдвое – ему в настоящее время 39 лет.

О нем известно, что это выпускник Санкт-Петербургского госуниверситета экономики и финансов по специальности «Экономист», и что он является кандидатом экономических наук. В послужном списке Баканова есть пункт, связывающий его с российской программой освоения космоса – в течение около девяти лет он руководил компанией «Спутниковая система "Гонец"». Первоначально он был ее президентом, а позже его назначили на пост ее генерального директора.

Росавтодор Дмитрий Баканов, новый СЕО « Роскосмоса

«Спутниковая система "Гонец"» – это единый российский оператор по системам связи, вещания и ретрансляции «Роскосмоса». Сама система служит для предоставления услуг связи на территории всей планеты. Она строится на протяжении почти 40 лет – 1989 г.

Баканов родился в городе Ленинск Казахской ССР, выстроенном вокруг космодрома «Байконур». После получения высшего образования Баканов некоторое время работал в российской ИТ-компании «Ситроникс». Она основана в 1997 г. и занимается, в числе прочего, разработкой программного обеспечения и производством ИТ-оборудования под собственным брендом.

Уйти, чтобы вернуться

После многих лет работы в «Спутниковой системе "Гонец"» Баканов сменил место и сферу деятельности, и перешел в российский Минтранс. В этом ведомстве его назначили директором департамента цифровой трансформации. Спустя еще три года, в 2022 г., Баканов стал замминистра транспорта.

На этой позиции Баканов работал вплоть до перехода в «Роскосмос» на пост генерального директора.

Бывший глава «Роскосмоса», и ныне сенатор Дмитрий Рогозин, на смену которому Борисов пришел летом 2022 г., поздравил Баканова с новым назначением в своем личном Telegram-канале. «Искренне поздравляю Дмитрия Баканова с назначением на должность генерального директора Роскосмоса! Знаю его как очень толкового специалиста и порядочного человека», – написал Рогозин.

Впереди новые проекты?

На момент выхода материала не было известно, где теперь будет работать Юрий Борисов. До прихода в «Роскосмос» он на протяжении более четырех лет российским вице-премьером и курировал работу «Роскосмоса» и отечественной оборонной промышленности. Также в течение около шести лет он был замминистра обороны.

С 1998 по 2004 гг. Борисов возглавлял научно-технический центр «Модуль», , а в июле 2004 г. был назначен начальником управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности (Роспрома).

В июле 2008 г. Владимир Путин, на тот момент премьер-министр России, назначил Борисова на пост замминистра промышленности и торговли России. Спустя почти три года, в марте 2011 г., Путин перевел Борисова на работу в Военно-промышленную комиссию.

Всего за два месяца до своего увольнения с поста главы «Роскосмоса» Борисов сообщил РБК о почти полной готовности нового нацпроекта по космосу. По его словам, проект в декабре 2024 г. находился в финальной стадии и был готов для представления Владимиру Путину. «Он нацелен в основном на создание многоспутниковых группировок совместно с частными компаниями и предусматривает кратный рост различного рода связных группировок, дистанционного зондирования Земли, низкоорбитальных, геостационарных, высокоэллиптических», – заявлял Борисов (цитата по РБК). Точную стоимость проекта он не назвал, лишь указав примерные значения – от 500 до 750 млрд руб.