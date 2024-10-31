Началась процедура банкротства производителя трансформаторов, принадлежавшего «Роснано»

В отношении производителя оптических трансформаторов для энергосетей АО «Профотек» начата процедура банкротства. Компания принадлежала госкорпорации «Роснано», которая сама накопила многомиллиардные долги.



Процедура банкротства

Арбитражный суд Москвы признал заявление о банкротстве разработчика инновационных трансформаторов для электроэнергетики и технологий фотоники АО «Профотек» обоснованным и ввел в отношении компании процедуру наблюдения, выяснил RB.

Полномочия руководства компании ограничены. Временным управляющим назначен Константин Сальников.

«На дату подачи заявления сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, которые не оспаривает должник, составляет более двух млн руб.», — указано в судебных материалах.

«Профотек» Российский производитель оптических трансформаторов, принадлежавший «Роснано», объявил себя банкротом

Выручка «Профотека» в 2023 г., по данным издания, составила 111,6 млн руб., чистый убыток — 190,5 млн руб. До января 2022 г. компания входила в контур «Роснано», которое владело им совместно с офшором Fot Capital.

Надежда цифровой трансформации российской энергетики

Компания «Профотек» планировала принять участие в процессе цифровой трансформации отечественной энергетики и частично заменить своими цифровыми технологиями устаревшие аналоговые трансформаторы, которые неудобны и опасны в эксплуатации и не обеспечивают точность измерений в критических зонах.

Венчурный фонд VEB Ventures (группа «ВЭБ.РФ») вложил в нее 300 млн руб. в начале 2022 г. В течение нескольких лет эта инвестиция должна была принести многократную прибыль. Финансирование планировалось направить на масштабирование продаж, увеличение производственных мощностей, расширение продуктовой линейки, дальнейший НИОКР и маркетинг.

«Рынок систем комплексной автоматизации в энергетике в России составляет около 60-70 млрд руб. Более 40% выручки мы планируем получить за счет реализации комплексных решений, включающих электронно-оптические трансформаторы тока и напряжения. Продукты компании являются первичным звеном цифрового учета в архитектуре построения “Цифровой подстанции”. Мы ожидаем рост спроса по мере реализации дорожной карты “Цифровая трансформация 2030”, удовлетворить который мы сможем после расширения производственных мощностей», — сказал тогда CNews генеральный директор «Профотек» Олег Рудаков.

«Профотек» работал не только в России, но и на международных рынках. Он поставлял, например, оптическое оборудование в Швейцарию, США, Бразилию.

Проблемы «Роснано»

В феврале 2024 г. CNews писал о финансовых проблемах и возможном банкротстве другого детища «Роснано» — «Пластик Лоджик», которая известна в первую очередь как разработчик провального проекта «планшета Чубайса» — электронной книги Plastic Logic 100, предназначенной для российских школ.

«Роснано» образовали в 2007 г. после предложения Владимира Путина создать госкомпанию по развитию нанотехнологий. Руководителем организации тогда назначили Анатолия Чубайса, он продержался на этой должности до декабря 2020 г. Затем его кресло занял зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

Публично о проблемах госкомпании стало известно в ноябре 2021 г. Как выяснилось, «Роснано» активно привлекала коммерческие кредиты в банках. В 2016 г. общество заключало сделки с заинтересованностью и гасило старые долги за счет привлечения новых. Общая сумма привлеченных с 2016 г. дорогостоящих кредитов на основе некорректной финансовой отчетности составила 121 млрд руб., а потенциальный ущерб начисленных и уплаченных процентов — около 28 млрд руб. Займы выдавались при очевидных признаках неспособности «Роснано» исполнить обязательства в полном объеме.