«Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» – компания «Профотек», поставит в Латинскую Америку комплект электронно-оптических измерительных трансформаторов. Оборудование предназначено для реализации в Бразилии пилотного проекта цифровой подстанции, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Соглашение о сотрудничестве между резидентом ОЭЗ столицы и бразильской государственной электросетевой компанией Eletrosul, входящей в группу компаний Eletrobras, подписано осенью 2020 г. Общая стоимость проекта цифровой подстанции составляет порядка $1 млн, из которых $170 тыс. – стоимость комплекта оборудования российского предприятия.

«Бразильские энергетические компании активно изучают опыт внедрения цифровых технологий, применение которых позволит перевести электроснабжение страны на новый технологический уровень. В рамках пилотного проекта на территории страны будут проведены тестовые испытания цифровой подстанции, где оптические электронные трансформаторы тока и напряжения, разработанные резидентом ОЭЗ столицы, станут одним из ключевых видов оборудования. Компания взяла на себя обязательство произвести, поставить и осуществить пуско-наладку оборудования, а также обучить партнеров работе с ним», – сказал руководитель ведомства.

По условиям соглашения технические специалисты компании «Профотек» помогут бразильским коллегам сформировать требования к инновационным продуктам и комплексным решениям на их основе, а также определить методики их испытаний.

«У предприятия есть опыт успешной реализации проектов в Швейцарии, Италии, Франции, Нидерландах, Финляндии и Канаде. Благодаря своим уникальным разработкам и грамотной маркетинговой политике наш резидент является достойным амбассадором отечественной промышленности и проекта «Сделано в ОЭЗ «Москвы» во всем мире», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

По словам, генерального директора компании «Профотек» Олега Рудакова, поставки оборудования в Бразилию компания планирует завершить в августе, и уже в сентябре приступить к монтажу оборудования.

«В ходе совместной работы бразильские специалисты получат реальный опыт эксплуатации цифрового оборудования для электроэнергетики. Участники проекта также займутся разработкой методик проектирования, оценки эффективности решений, метрологии и эксплуатации цифровой подстанции. По итогам реализации этого проекта стороны рассматривают возможность локализации оптических технологий компании «Профотек» в Бразилии и ее участия в цифровой модернизации бразильского электросетевого комплекса», – отметил он.

Научно-производственная компания «Профотек» занимается разработкой, производством и внедрением оборудования на базе собственных инновационных технологий из области фотоники. Продукция компании – цифровые измерительные трансформаторы тока и электронные трансформаторы напряжения, используемые при построении решений для интеллектуальной энергетики и энергоемких производств. Волоконно-оптические трансформаторы осуществляют высокоточные измерения для целей коммерческого учета, релейной защиты, автоматизации, контроля показателей качества электроэнергии.