Градостроительный симулятор New Cycle представляет новый геймплейный трейлер

Компании Core Engage и Daedalic Entertainment представили новое видео игрового процесса, в котором более подробно рассказывается о том, как производственные цепочки и жители поселения действуют в новой эре человечества New Cycle. Постапокалиптический градостроительный симулятор с элементами выживания появится в раннем доступе уже через неделю, 18 января 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Core Engage.

В роли лидера группы выживших после глобальной катастрофы, вызванной разрушительными вспышками на солнце, на ваши плечи ложится ответственность за восстановление цивилизации. Первоначальные возможности ограничены, как и доступные ресурсы, однако самый важный ресурс остается неизменным от начала до конца — это жители вашего поселения.

Игра начинается с новой эры для человечества, нового цикла. У вас есть рудиментарная среда обитания, несколько человек, которые вам помогают, и земля, богатая ресурсами, которые вы можете собирать и перерабатывать. Ваша главная цель — развивать свое поселение и заложить основу для выживания, постепенно расширяя возможности за счет вновь открывшихся знаний и исследований. С каждым новым уровнем технического прогресса ваши возможности расширяются. Однако по мере продвижения вам приходится сталкиваться с новыми требованиями и рисками.

Несмотря на тщательное планирование, вы неизбежно столкнетесь с нехваткой сырья, так как собираете урожай в окрестностях своего города. Чтобы избежать проблем, вы должны быстро адаптироваться к изменениям за счет внедрения технологий и отправки экспедиций в неизведанные регионы. Постоянный доход от основных ресурсов позволит вашему неуклонно растущему населению быть сытым и счастливым. Но независимо от того, насколько тщательно вы планируете производственные цепочки, никто не застрахован от случайных событий и катастроф, таких как песчаные бури, нарушающие электроснабжение, безудержные вспышки гриппа, уничтожающие рабочую силу, или появление в бухте старого военного корабля с таинственной командой, угрожающей вашему городу.

Чтобы ваш город преуспевал, вы должны учитывать благополучие и здоровье вашей рабочей силы при планировании производства. Переутомление жителей приводит к неудовлетворенности, как правило, к более высокой восприимчивости к болезням и большему количеству ошибок во время работы, что может привести к пожарам. Неудовлетворенное население с низким моральным духом работает неоптимально, что со временем приводит к перебоям в поставках и производстве. В конечном счете, если условия труда остаются неприемлемыми слишком долго, люди начнут покидать город, поэтому лучше всегда следить за поддержанием хорошего настроя у работников.

New Cycle — градостроительный симулятор в стиле дизель-панк с акцентом на выживание. Вы — лидер небольшой группы поселенцев, ищущих убежища после катастрофической вспышки на Солнце, которая привела к опустошению Земли. Начать придется с простого поселения, нескольких голодающих работников и постоянной нужды. По мере роста населения, перед вашей колонией будут возникать новые проблемы —моральный дух, вспышки болезней, потери электроэнергии и потребности в ресурсах — здесь вы должны будете проявить себя как настоящий лидер и стратег. Уверенности в завтрашнем дне нет, но каждый новые сутки — это еще одна возможность восстановить то, что было утрачено, и вернуть господство человечества.

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Будущие колонизаторы New Cycle могут добавить игру в список желаемого в сервисе Steam.

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Core Engage — студия разработки видеоигр, базирующаяся в Стамбуле. Основанная в 2019 г. в партнерстве с Verusa Holding под руководством двух братьев, компания стремится создавать игры с упором на различные механики менеджмента, всеобъемлющие миры и высокий уровень научного реализма, особенно когда дело касается жанров стратегий и симуляторов. Core Engage безостановочно работает, чтобы расширить инфраструктуру разработки и готовится сейчас к премьере своего первого продукта — постапокалиптического симулятора градостроения с элементами выживания под названием New Cycle.

Daedalic Entertainment занимается изданием и разработкой высококачественных игр для всех платформ. В портфолио компании входит множество высококачественных проектов, в том числе классические приключения, стратегии, ролевые и многопользовательские игры. В штате компании более 100 профессионалов, которые в настоящее время трудятся над новыми проектами для консолей, РС и мобильных платформ. Штаб-квартира компании находится в Гамбурге, Германия. Это один из самых известных европейских издателей и разработчиков. Среди последних проектов, изданных компанией, игры Barotrauma, Unrailed!, Iratus: Lord of the Dead, Partisans 1941 и многие другие.