Россияне — на втором месте в мировом рейтинге разработчиков PostgreSQL

Российская компания Postgres Professional заняла второе место в мировом рейтинге разработчиков СУБД с открытым кодом PostgreSQL. В список вошли 144 компании. В пятерке лидеров — EDB, Postgres Professional, Fujitsu, Microsoft и Amazon (AWS).Среди других российских компаний в рейтинге — «Контур» (17 место) и Arenadata (33 место). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Рейтинг, подготовленный компаний EDB, ранжирует компании по объему вклада в 15 версию PostgreSQL, выпущенную в сентябре 2022 г. Для анализа EDB использовала примечания к выпуску, а также список коммиттеров PostgreSQL. В анализе не учитывались независимые и фриланс-разработчики.

Контрибуторы PostgreSQL

PostgreSQL — одна из трех самых популярных в мире СУБД с открытым кодом. В международном сообществе активных контрибьюторов PostgreSQL – более 700 человек по всему миру. Обмен наработками — ключевой принцип развития open source. Объединяя силы, участники совместно устраняют баги и уязвимости, находят пути решения задач, что одинаково полезно как самому сообществу, так и компаниям, разрабатывающим собственные форки — решения на базе ОСПО.

«Рейтинг вклада компаний в open source — гамбургский счет, позволяющий оценить реальный уровень технической экспертизы команды, без шелухи маркетинга и рекламы, — отметил Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional. — В 2022 г. Postgres Professional отправила в PostgreSQL больше 100 патчей, 27 сотрудников компании получили за них медали от сообщества. Большинство патчей инициировали сами ребята, которые глубоко вовлечены в процесс и преданы своему делу. Мы стремимся и дальше поддерживать набранный темп».

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Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro на основе PostgreSQL. СУБД Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в трех вариантах: Postgres Pro Standard, Enterprise и Certified (имеет сертификат ФСТЭК России).

Команда Postgres Professional не только разрабатывает отечественную СУБД Postgres Pro, но и развивает PostgreSQL.