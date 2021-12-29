В Германии с треском провалился массовый отказ от ПО Microsoft

В Германии провалилась очередная попытка отказаться от продукции Microsoft в пользу альтернативного решения. Власти земли Гессен не смогли выбрать замену мессенджеру Teams для школ из-за бюрократических проволочек. Результаты госзакупки были признаны недействительными. Германия с 2003 г. с переменным успехом пытается перевести госсектор и бюджетные учреждения на открытое ПО и исключить использование Windows, Office и других продуктов Microsoft.

Безальтернативный мессенджер

Власти немецкой земли Гессен (Германия) провалили перевод почти 2000 школ на европейские системы видеоконференцсвязи и отказ от использующегося в них мессенджера Microsoft Teams. Как пишет портал MSPowerUser, причиной неудачи с импортозамещением «по-немецки» стала самая обыкновенная бюрократия.

Из-за различных проволочек все сроки по переходу были сорваны, несмотря на то, что власти хотели как можно быстрее отказаться от американской разработки в пользу европейского решения, отвечающего стандартам конфиденциальности Старого света.

О подготовке к массовому удалению Microsoft Teams во всех школах земли Гессен немецкие власти объявили в апреле 2021 г. Однако на 29 декабря 2021 г. разработка американского софтверного гиганта все еще легально используется для удаленного обучения немецких детей.

Что могло пойти не так

В апреле 2021 г. власти земли Гессен заявили, что переход на европейскую систему видеоконференцсвязи в учебных заведениях должен завершиться не позднее 31 июля 2021 г. Другими словами, на весь процесс было выделено немногим более четырех месяцев, а крайний срок установило немецкое Минкультуры.

Немцам по различным причинам не удается полностью отказаться от американского ПО

Как пишет немецкий портал Microsoft 365 fur Lehrer, в апреле 2021 г. Министерство культуры земли Гессен сообщило, что государственное решение будет основано на веб-технологиях, что позволит пользоваться сервисом с любого устройства на любой операционной системе.

Поначалу все шло довольно успешно. Был объявлен тендер, своего рода аналог российской госзакупки, победитель которого нашелся очень быстро. На тот момент власти земли Гессен были уверены, что импортозамещение в школах будет завершено в срок, однако в дело вступила компания, проигравшая конкурс.

Не смирившись с проигрышем, занявший второе место участник обратился в суд с указанием на нечестные выборы и выиграл его. Победитель конкурса хотел оспорить решение в Высшем региональном суде Франкфурта, но потерпел неудачу. В итоге результаты конкурса были признаны недействительными, и к 31 июля 2021 г. копии Microsoft Teams по-прежнему работали на школьных ПК в Гессене.

Никакой ясности

С апреля по июль 2021 г. власти Гессена регулярно заявляли, что с 1 августа 2021 г. все школы будут переведены на некое новое средство видеоконференцсвязи. При этом они не раскрывали его названия, а у учителей и учеников не было ни единой возможности опробовать его и начать и привыкать к новому интерфейсу. В то же время чиновники намекали на различные санкции для учебных заведений, если те не удалят Teams.

9 июля 2021 г. Минкульт Гессена выпустило пресс-релиз, в котором официально разрешило школам продолжать использование Teams без каких-либо ограничений из-за проблем с тендером.

Неудача со вторым тендером

В начале сентября 2021 г. в Гессене было принято решение провести новый конкурс. Министерство образования заявило, что новая система видеоконференцсвязи, замена Teams, появится в школах не позднее начала следующего учебного года.

23 декабря 2021 г. Высший региональный суд Франкфурта полностью остановил процедуру госзакупки новой системы видеоконференцсвязи. Как выяснилось, требования к сервису, указанные в условиях тендера, были недостаточно прозрачными. Помимо этого, предполагаемый победитель конкурса не имел в своих активах сервиса, позволяющего полностью заменить Teams.

Альтернативу Teams в Гессене пока не нашли

Промежуточный итог таков: школы Гессена продолжают использовать Teams, и никакой конкретики по национальной системе, способной заменить этот сервис, пока нет. Примерные сроки проведения третьего тендера не установлены.

Власти Гессена не доверяют Microsoft

Чиновники земли Гессен хотят, чтобы местные школы избавились не только от Teams, но и от Office – всемирно известного офисного пакета Microsoft. Как пишет The Next Web, еще летом 2019 г. Комиссар по защите данных и свободе информации земли Гессен назвал использование облачных офисных сервисов Microsoft в базовой конфигурации угрожает конфиденциальности учеников и преподавателей. По его мнению, их персональные данные могут получить власти США.

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Опасение связано с тем, что Microsoft отправляет служебную информацию своих облачных сервисов в центры обработки данных. В этих отчетах содержатся диагностические сведения, а также часть пользовательских документов, открытых в приложениях Office. Комиссар считает, что такой сбор сведений нарушает правила Общего регламента по защите данных Евросоюза (General Data Protection Regulation, GDPR), вступившие в силу в мае 2018 г. Согласно этому регламенту, дети в возрасте до 16 лет не могут самостоятельно дать согласие на обработку таких данных.

Германия голосует за открытое ПО

Германия многократно предпринимала попытки отказаться от продуктов Microsoft. Например, как сообщал CNews, в ноябре 2021 г. было принято решение о переводе госсектора и бюджетных учреждений федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии на ПО с открытым исходным кодом к 2026 г.

Власти немецкого штата намерены отказаться в первую очередь от продукции Microsoft – Windows и Office. Ее судьбу разделят также и другие сервисы. Например, Zoom, конкурент Microsoft Teams, будет заменен на бесплатный аналог Jitsy.

Немецкие власти пытаются отказаться от софта Microsoft с 2003 г. Началось все с Мюнхена, известного тем, что его чиновники несколько раз переводили компьютеры госсектора с Windows на Linux и обратно.

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В Мюнхене хотели перейти на открытое ПО в виде собственного дистрибутива Linux под названием LiMux к 2013 г. К этому моменту импортозамещение достигло 80%. В августе 2014 г. спустя всего лишь год после завершения перехода на LiMux, администрация Мюнхена задумалась о возврате к Windows. Начать процесс планировалось в феврале 2017 г., и к 2020 г. он должен был быть завершен. Массовый отказ от Linux в пользу ОС Microsoft авторитетный портал ZDnet назвал «флагманским разворотом» (Flagship U-turn).

В ноябре 2017 г. стали известны вложения Мюнхена в возврат к Windows. По прогнозам немецких чиновников, затраты на проект должны были составить 50 млн евро.

В мае 2020 г. социал-демократы и Партия Зеленых заключили соглашение, согласно которому власти Мюнхена вновь должны будут перейти на ПО с открытым исходным кодом. Спустя месяц после повторного «флагманского разворота» Мюнхена в сторону Linux посмотрели и власти другого немецкого города – Гамбурга. План по переходу на Open Source в этом городе рассчитан до 2026 г. На замену Windows выбран Linux, но пока неизвестно, какой именно его дистрибутив.