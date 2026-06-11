Европа создала собственного суверенного «убийцу» Microsoft Office на базе российского кода

Вышла первая стабильная сборка европейского офисного пакета Euro-Office. Он открытый и бесплатный, и это замена закрытому, платному и американскому Microsoft Office. Euro-Office базируется на пакете OnlyOffice, от которого разработчики тоже стараются дистанцироваться ввиду того, что большая часть его разработчиков находятся в России. Однако ни от США, ни от России в итоге отдалиться не удалось.

Бегство от США

В Европе разработан суверенный офисный пакет Euro-Office на базе открытого исходного кода. Это альтернатива американскому Microsoft Office, к тому же бесплатная, и создавалась она, в том числе, ради независимости от американских разработок.

Euro-Office добрался до первой стабильной версии, на что обратил внимание портал OpenNet. Однако его билд имеет индекс 9.3.1 вместо традиционного 1.0, что может запутать некоторых пользователей.

Отметим, что Европа мечтает поскорее освободиться от зависимости от Microsoft и ее программного обеспечения. Во многих странах госсегмент спешно переходит с Windows на Linux. Частных пользователей это пока не затрагивает.

Делается это на фоне новой геополитики. Европа утратила значительную часть доверия к США и стремится поскорее обособиться хотя бы в плане используемого программного обеспечения.

Близость к России

Euro-Office не создавался с нуля. Это форк OnlyOffice – одного из самых известных заменителей Microsoft Office из числа открытых и распространяющихся с открытым исходным кодом.

Владельцем OnlyOffice является латвийская компания Ascensio System SIA. В недавнем прошлом это «дочка» российской компании «Новые коммуникационные технологии», которая сейчас называется «Р7» и развивает собственный офисный пакет «Р7 Офис».

Если точнее, Euro-Office базируется на серверном компоненте OnlyOffice DocumentServer, на котором строятся онлайн-редакторы. С ними пользователи работают через браузеры на своих компьютерах или мобильных устройствах. С точки зрения функциональности различий между Euro-Office и OnlyOffice DocumentServer нет, по крайней мере, в первой стабильной сборке Euro-Office.

Он нам и вовсе не нужон, Windows ваш

За разработкой Euro-Office стоят сразу 12 европейских компаний. В их числе – Abilian и BTactic, Eurostack, IONOS, Nextcloud, OpenProject, Soverin и XWiki.

Судя по всему, разработчики так сильно хотели максимально отдалиться от Microsoft, что не потрудились сделать сборку Euro-Office для Windows.

Linux only

К моменту выхода материала пакет был доступен исключительно в форматах .deb и .rpm для различных дистрибутивов Linux.

Сбежать не получилось

На фоне отсутствия Windows-версии Euro-Office нельзя не обратить внимание на то, что этот пакет по-прежнему в значительной степени зависит от Microsoft и ее разработок. Первое, что бросается в глаза – это место размещения дистрибутивов пакета и его исходного кода– разработчики выгрузили их прямо на GitHub, который почти 10 лет как принадлежит Microsoft.

Vitaly Gariev / Unsplash Частных европейских пользователей переходить на Euro-Office пока не заставляют

Далее, в проекте заявлена совместимость с форматами файлов Microsoft Office и OpenDocument (DOCX, PPTX, XLSX, ODT, ODS, ODP). При этом в Euro-Office по умолчанию применяется формат документов OOXML, подконтрольный Microsoft.

Российский след

Авторы Euro-Office хотели дистанцироваться не только от США с их Microsoft Office, но и от России. Авторы пакета утверждают, что создали его в том числе и потому, что большинство разработчиков OnlyOffice в настоящее время находятся на территории России. Как пишет OpenNet со слов разработчиков, это «усложняет совместную работу и подрывает доверие из-за политической ситуации, особенно когда процессы разработки непрозрачны и отгорожены».

Разработчики Euro-Office указали также и на массу трудностей, связанных с поддержкой OnlyOffice, что тоже понудило их создать свой форк. По их словам, сообщество OnlyOffice не принимало их pull-запросы и коммиты, не выдавало актуальные инструкции по сборке готовых билдов и удалило многие важные компоненты, например, панель администратора в мобильной версии.

Отдельно авторам Euro-Office не понравилось и то, что часть комментариев в коде OnlyOffice написана на русском языке. По их мнению, это усложняет работу тем, кто не владеет этим языком. Слышали ли создатели Euro-Office о сервисах-переводчиках, включая построенные на базе нейросетей – вопрос открытый.

Каждый, кто не первый

Сообщество The Document Foundation, занимающееся разработкой LibreOffice, неоднократно выступало с критикой как самого Euro-Office, так и его авторов. В числе причин – упомянутая зависимость от формата OOXML, что может поставить крест на суверенности проекта.

Помимо этого в сообществе открыто сомневаются, что именно Euro-Office является первым европейским офисным пакетом, как его называют разработчики. По мнению The Document Foundation, первыми на самом деле были и остаются OpenOffice.org и LibreOffice, в основе которых лежит исходный код StarOffice за авторством немецкой компанией Star Division. Они появились на многие годы раньше Euro-Office.