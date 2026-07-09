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Недосеко Олег

СОБЫТИЯ


09.07.2026 SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете» 1
07.09.2016 «Инфосистемы Джет» развернули офисный ИТ-ландшафт для «Аналитического кредитного рейтингового агентства» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Недосеко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1421 1
Huawei 4508 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13422 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2342 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4017 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1248 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3146 1
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7891 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33236 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5153 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8669 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64446 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6119 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11490 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 86 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
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