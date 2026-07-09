Индексная книга (каталог) CNews*
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Недосеко Олег
СОБЫТИЯ
|09.07.2026
|SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете» 1
|07.09.2016
|«Инфосистемы Джет» развернули офисный ИТ-ландшафт для «Аналитического кредитного рейтингового агентства» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Недосеко Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1421 1
|Huawei 4508 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6119 1
|Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11490 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.