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Павлюшина Виктория


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Власти заявили о недопустимости выплаты зарплат в России в криптовалюте. За это грозят штрафами 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Павлюшина Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

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