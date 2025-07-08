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Павлюшина Виктория
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|Власти заявили о недопустимости выплаты зарплат в России в криптовалюте. За это грозят штрафами 1
Павлюшина Виктория и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5044 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3459 1
|Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 326 1
|ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 180 1
|Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 674 1
|Медведев Андрей 14 1
|Набиуллина Эльвира 104 1
|Гладышева Елена 2 1
|Хаминский Александр 3 1
|Греф Герман 454 1
|Известия ИД 670 1
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