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Гладышева Елена
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|Власти заявили о недопустимости выплаты зарплат в России в криптовалюте. За это грозят штрафами 1
|22.08.2022
|ИТ-институт «Ростеха» продается вместе с ПО и особняком в центре Москвы 1
Гладышева Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
|Microsoft Corporation 24925 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 1
|ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 56 1
|Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 98 1
|Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 98 1
|Linux OS 10336 1
|Набиуллина Эльвира 103 1
|Селищев Анатолий 1 1
|Епифанов Павел 1 1
|Иккерт Павел 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150620 1
|Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 1
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