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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гладышева Елена


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Власти заявили о недопустимости выплаты зарплат в России в криптовалюте. За это грозят штрафами 1
22.08.2022 ИТ-институт «Ростеха» продается вместе с ПО и особняком в центре Москвы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гладышева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Microsoft Corporation 24925 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3044 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3167 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26229 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5615 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 56 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 98 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 98 1
Linux OS 10336 1
Набиуллина Эльвира 103 1
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Епифанов Павел 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 150620 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8780 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4799 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 473 1
Информатика - computer science - informatique 1103 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 310 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5081 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6902 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53113 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 191 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2011 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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