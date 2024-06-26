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Систему «Синимекс: Управление отпусками» включили в реестр российского ПО

Собственную разработку компании «Синимекс» – систему «Синимекс: Управление отпусками» – включили в реестр российского программного обеспечения. Продукт предназначен для автоматизации планирования и учета отпусков в соответствии с ТК РФ. Об этом CNews сообщили представители «Синимекс».

Система «Синимекс: Управление отпусками» имеет широкие функциональные возможности, подходит для работы групп компаний, интегрируется с «1С:ЗУП» и поддерживает работу в web-интерфейсе. В системе предусмотрены специальные рабочие места для рядовых сотрудников, линейных руководителей, отдела кадров.

Система регулярно обновляется и дополняется новым функционалом. Так, последние обновления включают в себя дополнительные возможности для гибкой настройки количества дней отпуска, как для компании в целом, так и для каждого сотрудника. В системе добавлены функции гибкой настройки производственных календарей сотрудников, возможность загрузки индивидуальных настроек и производственных календарей из Excel, а также опция указания минимально допустимого количества дней отпуска подряд.

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«Система «Синимекс: Управление отпусками» является эффективным инструментом автоматизации процессов для работодателей. Это не только способ отслеживания периодов отпусков сотрудников предприятия и упрощение кадрового делопроизводства, но и возможность планирования производственных процессов компании. Также после регистрации в реестре, наша разработка попадает под льготы по НДС, что делает ее выгодной для приобретения», - сказал Андрей Гурьев, директор по автоматизации систем управления предприятием компании «Синимекс».

Ранее, продукт «Синимекс: Управление отпусками» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие», который подтверждает соответствие стандартам разработки и качества решений фирмы «».

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