Сбербанк и ИТМО открыли коворкинг в историческом здании университета в центре Санкт-Петербурга

Сбербанк и Университет ИТМО — один из технических вузов России — открыли современное коворкинг-пространство площадью более 700 кв. метров. Новая площадка расположилась в историческом здании в самом центре Санкт-Петербурга на переулке Гривцова. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Этот корпус начинает свой путь реновации и станет точкой притяжения для всех студентов ИТМО — местом, где они смогут работать над проектами, учиться и общаться в комфортной атмосфере. Здесь будут заниматься студенты, изучающие математику, робототехнику и другие технические направления.

Пространство оборудовано всем необходимым для комфортной работы и учебы: есть зоны для индивидуальной работы, переговорные для командных проектов и места для отдыха. В коворкинге будут интегрированы технологии умного дома Сбербанка, которые сделают пространство еще более удобным и функциональным. Поддерживая развитие этого исторического корпуса, Сбербанк создает современную среду, где студенты могут развиваться и реализовывать свои идеи.

С 2019 года Сбербанк активно сотрудничает с ИТМО в сфере образования. За это время запущено несколько совместных магистерских программ: «Робототехника и искусственный интеллект», «Цифровая урбанистика» и «Искусственный интеллект и поведенческая экономика». А в прошлом году Сбербанк и «Яндекс» открыли в ИТМО и других ведущих вузах бакалавриат AI360 — программу для будущих архитекторов ИИ-технологий.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «"Сбер" создает еще одну точку притяжения — технологичную, гибкую, открытую для общения и неформальной работы. Именно в такой атмосфере рождаются самые смелые и прорывные решения. Здесь студенты могут учиться, находить единомышленников и просто отдыхать. Для нас такие проекты — инвестиция в самое ценное: в людей, их компетенции и потенциал. Мы хотим, чтобы выпускники ИТМО не только меняли мир своими открытиями, но и знали, что в Сбере их ждут, чтобы воплощать эти инновации в жизнь».

Кирилл Александров, первый заместитель председателя приемной комиссии, начальник департамента по стратегическим коммуникациям ИТМО: «У ИТМО со "Сбером" есть большие и важные проекты практически во всех сферах жизни университета. Это и совместные образовательные программы, и научные проекты, и привлечение и работа с талантами — как студентами, так и сотрудниками. Открытие нового большого пространства — это своего рода новый виток нашего партнерства, теперь и в инфраструктурном формате. В новой локации у студентов и молодых ученых появится возможность работать, развиваться, коллаборировать. Все это в конечном итоге будет приумножать наше со "Сбером" партнерство — и помогать нам становиться лучше».