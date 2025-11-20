Решение МТС усилит безопасность на заводе АО «ЦЕМРОС» в Ленобласти

МТС внедрила интеллектуальную систему видеонаблюдения из 50 IP-камер на территории завода Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС». Решение упростит контроль безопасности на высокотехнологичном производстве цемента в северо-западном регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС развернули систему видеонаблюдения по всему периметру цементного предприятия, включая производственные цеха (например, дробления, помола и обжига), административные помещения, сырьевые склады. Все камеры подключены к единому ЦПУ (центральному пульту управления), что упрощает управление и сокращает затраты на техническое обслуживание.

Цифровой комплекс поддерживает ночной режим работы, он оснащен поворотным механизмом, с его помощью можно круглосуточно следить за обстановкой на территории завода без слепых зон. Архитектура системы предусматривает подключение в будущем к платформам цифрового зрения, ИИ‑аналитике.

До недавнего времени на заводе функционировали отдельные, разрозненные системы видеонаблюдения, размещенные локально в разных цехах. Отображение не объединялось, что ограничивало оперативный контроль и скорость реакции. С новой системой оператор может в реальном времени наблюдать за всеми ключевыми зонами, быстро переключаться на интересующие объекты и реагировать на внештатные ситуации: например, обнаруживать несанкционированный доступ на различные участки завода, предотвращать промышленные аварии, следить за охраной труда при производстве цемента и строительных смесей, контролировать опасные зоны, где находится крупногабаритное, дорогостоящее оборудование и химические активные вещества.

Реализация проекта заняла полгода. Для обеспечения качественной передачи данных и бесперебойной работы умной системы в большом заводском комплексе инженеры использовали оптоволокно.

«Мы не первый год развиваем цифровые решения для бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе умные системы для мониторинга, аналитики, с помощью которых можно круглосуточно следить за производственными процессами и важными объектами. Так, наши разработки уже востребованы в сельскохозяйственном секторе, сухопутной и морской логистике и многих других отраслях. В промышленности вопрос безопасности всегда в фокусе внимания, особенно если производство сопряжено с высокими рисками. Предложенная нами система позволит своевременно реагировать на внештатные ситуации, предотвращать возможные аварии и обеспечивать охрану персонала и техники на заводе. К тому же интеллектуальное видеонаблюдение может помочь оптимизировать рабочие процессы, находить узкие места в производстве и корректировать их», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

«Система существенно облегчает труд по контролю безопасности: обеспечивает онлайн‑визуализацию всех ключевых зон, что позволяет в реальном времени оценивать текущую ситуацию, выявлять нарушения. Благодаря круглосуточному контролю за функционированием всех ключевых объектов — от дробления и помола до обжига и складского хранения — мы сможем оперативно реагировать на любые внештатные ситуации и предотвращать потенциальные аварии. Тем самым гарантируя стабильный выпуск высококачественной продукции. Это часть нашего стремления к инновациям, повышению уровня безопасности и дальнейшему развитию цифровой экосистемы на предприятии», — отметил директор Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» Геннадий Куликов.