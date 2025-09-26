Разделы

Петербургские стартапы смогут получить поддержку от международного ИТ-акселератора

МТС и МТС Web Services запустили акселерационную программу для стартапов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере генеративного ИИ и корпоративных SaaS-решений. Участники смогут привлечь в свои проекты инвестиции от 10 до 166 млн руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Программа проходит онлайн и рассчитана на 12 недель. К программе могут присоединиться команды, разрабатывающие решения в двух направлениях: ИИ и интеллектуальные системы; программное обеспечение для бизнеса (B2B SaaS). Первый трек подразумевает участие стартапы в области генеративного искусственного интеллекта и технологий будущего: создатели LLM-агентов, RAG-решений, инструментов автоматизации и корпоративных ассистентов, дипфейк-детекторов и антифрод-систем, Edge AI и IoT-сервисов. Второй ориентирован на разработчиков облачных сервисов, платформ для анализа больших данных, корпоративных приложений для финансов, торговли и других отраслей.

Отобранные стартапы смогут тестировать свои разработки с экспертами МТС, получить доступ к облачной инфраструктуре и познакомиться с потенциальными заказчиками и инвесторами. Лучшие проекты смогут запустить оплачиваемые пилоты с МТС Web Services и другими компаниями группы МТС. Участие в программе бесплатное и не требует передачи доли в бизнесе.

«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области традиционно проявляют сильный интерес к сфере ИТ. Тут находится много технических университетов, научных кластеров, R&D-центров. Мы продолжаем развивать профильное сообщество, предлагая молодым разработчикам Северо-Запада проявить себя и доработать инновационные проекты вместе с экспертами из индустрии, получить финансовую поддержку и найти первых клиентов. Для начинающих компаний это еще и шанс найти единомышленников, погрузиться в продуктовую среду, а для нас — усилить команду молодыми талантливыми кадрами», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Прием заявок открыт на официальном сайте МТС Web Services до 15 ноября 2025 г. включительно. В акселераторе смогут участвовать компании из России, Европы, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки. Итоги программы подведут в марте 2026 г.

