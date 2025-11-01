Разделы

«Авито Авто»: больше всего машин через «Аукцион» выкупают в Петербурге, Москве и Воронеже

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные о сделках в «Аукционе» – сервисе, в котором частные продавцы могут выставить автомобиль с пробегом на продажу, а профессиональные покупатели – сделать ставки и выкупить его. Оказалось, что в 2025 г. чаще всего такие сделки проводили в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Авто», наибольшее количество сделок по выкупу машин через «Аукцион» закрывается в Санкт-Петербурге, Москве, Воронежской и Московской областях и Татарстане. Также в десятку лидеров по числу выкупленных через сервис авто вошли Нижегородская, Ярославская области, Краснодарский край, Свердловская и Волгоградская области.

Самая высокая доля завершенных сделок относительно общего числа автомобилей, выставленных на продажу через «Аукцион», зафиксирована в Воронежской области (в 3,1 раза больше, чем средний показатель по России), Республике Карелия и Ярославской области (в 2,9 раза каждый). В топ-5 вошли также Санкт-Петербург (в 2,8 раза) и Тверская область (в 2,7 раза). Кроме того, заметно опережают среднее по стране значение Мурманская (+81,3%), Нижегородская (+62,5%), Волгоградская и Калужская (+56,3% каждый), Архангельская (+43,8%) области.

«После принятия решения о смене авто многие автовладельцы стремятся как можно быстрее и выгоднее продать автомобиль, избегая длительных переговоров и дополнительных встреч. Онлайн-сервисы существенно упростили этот процесс, а «Аукцион» от «Авито Авто» позволяет еще больше сократить время до сделки: продавец получает сразу несколько предложений от проверенных дилеров и может завершить продажу буквально за несколько часов. Для профессиональных покупателей это – надежный канал для оперативного пополнения ассортимента востребованными моделями, а для частных лиц – максимально удобный и безопасный способ быстро и выгодно продать машину», – сказала Раисат Дидуева, руководитель бизнес-направления «Аукцион» в «Авито».

