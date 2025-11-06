«Карманные» базовые станции помогут петербуржцам улучшить связь в труднодоступных местах

МТС запускает услугу по предоставлению в пользование мини-базовых станций для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Решение обеспечит стабильное покрытие мобильного интернета и голосовой связи в помещениях со сложной радиотопологией, где сеть недоступна из-за особенностей расположения здания и толщины стен. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мини-базовые станции (фемтосоты) позволяют оснащать локальной сотовой связью и высоскоростным мобильным интернетом помещения, в которые не проходил сигнал со стандартного телеком-оборудования. Обычно это квартиры на верхних этажах высотных домов, цокольные помещения, склады, размещенные под землей с толстыми стенами или перегородками.

Мини-базовая станция — компактный прибор, внешне напоминающий Wi-Fi-роутер — способна обеспечивать локальную сеть в пределах своего действия и тем самым расширять мобильное покрытие внутри нужного помещения. Радиус покрытия одной станции составляет около 50 метров, если его нужно будет увеличить, специалисты компании установят несколько приборов, образующих сеть. Одна мини-станция может обслуживать до 32 уникальных абонентов. Для подключения оборудования необходимо наличие проводного интернет-канала скоростью от 50 Мбит/c.

Техническое решение гарантирует хороший прием сигнала в его зоне. Если же человек окажется в зоне общедоступной сотовой сети, его мобильное устройство автоматически и плавно переключится на ее использование.

Заявку на предоставление в пользование мини-базовой станции можно оставить на сайте МТС. После этого на место приедет специалист компании и установит оборудование в нужном помещении. Самостоятельно перемещать базовую станцию нельзя, после окончания пользования ее нужно будет вернуть в МТС.

«Компании на Северо-Западе уже не первый год активно используют мини-базовые станции, потребление услуг связи, цифровых сервисов кратко увеличивается, поэтому интерес к технологии растет и у частных пользователей. Петербуржцам, кто живет в многоэтажных домах, владеет дачными участками со сложными постройками (подземные амбары, склады с толстыми стенами) решение позволит существенно обновить сеть, закрыть «пробелы» в покрытии и ускорить мобильный интернет. Учитывая растущий спрос горожан на устройства на базе интернета вещей — датчики, системы умного дома — мини-станции становятся еще актуальнее, чтобы поддерживать бесперебойную работу всех гаджетов для комфортного быта», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.