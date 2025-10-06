Разделы

Петербургский метрополитен повышает киберграмотность сотрудников с Kaspersky ASAP

Петербургский метрополитен выбрал Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP) для обучения сотрудников навыкам кибербезопасности и формирования у них полезных цифровых привычек. Такие инструменты позволяют организациям снизить киберриски, связанные с человеческим фактором. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

В метрополитене Санкт-Петербурга активно идёт цифровизация бизнес-процессов, развиваются автоматизированные системы видеонаблюдения и управления движением поездов, турникеты поддерживают бесконтактную оплату с использованием NFC- и QR-кодов. Поэтому большое внимание уделяется вопросам защиты от киберугроз. К тому же, в организации работает больше 18 тыс. человек, в связи с чем метрополитен системно подходит к повышению уровня киберграмотности сотрудников. Для обучения безопасной работе в цифровой среде была выбрана платформа Kaspersky ASAP.

Kaspersky ASAP предлагает пошаговую отработку навыков по принципу от простого к сложному, в результате каждый сотрудник получает нужный объём знаний, соответствующий его профилю риска. Тренировочные материалы на платформе основаны на реальных актуальных данных о киберугрозах, которые анализирует «Лаборатория Касперского».

«Значительная часть персонала Петербургского метрополитена использует в работе цифровые технологии, что значительно повышает эффективность процессов. Злоумышленники же часто используют человеческий фактор для реализации кибератак на компании, поэтому обучение основам киберграмотности играет важную роль в обеспечении стабильной работы всех процессов, — сказал Игорь Якутович, начальник центра управления информационной безопасностью СПбГУП „Петербургский Метрополитен”. — Мы отдали предпочтение проверенному вендору. Также на выбор повлияло удобство внедрения и эксплуатации. Интерактивные курсы покрывают широкий круг ИБ-тем, вплоть до регуляторных, при этом материал подаётся в доступной форме. Уже видны первые результаты: сотрудники стали лучше противостоять фишинговым атакам».

«Для нас ценно, что Петербургский метрополитен доверился знаниям и опыту экспертов „Лаборатории Касперского”. С помощью Kaspersky ASAP компании более чем в 75 странах обучили уже свыше 2 млн своих сотрудников. На платформе представлены разные форматы материалов: видео, интерактивные задания и симуляции. Методика подразумевает не просто запоминание отдельных правил цифровой безопасности: в рамках обучения человек узнает, почему это важно, как работают киберугрозы и что делать в случае, если ошибся. Такой подход формирует ответственное отношение к кибербезопасности и помогает применять знания на практике», — сказала Светлана Калашникова, эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness.

