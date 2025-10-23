Разделы

Для осенних прогулок в парках Петербурга ускорили мобильный интернет

МТС установила дополнительные базовые станции стандарта LTE в семи районах Санкт-Петербурга. Обновления затронули жилые кварталы и зеленые территории для отдыха и занятий спортом — скверы, парки — в северной и южной частях города. В итоге на четверть подросла скорость мобильного интернета, и телеком-сеть подготовили к «наплыву» горожан и туристов в преддверии осенних каникул и длинных ноябрьских выходных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС развернули новое телеком-оборудование в Московском, Фрунзенском, Невском, Петроградском, Красногвардейском, Приморском и Калининском районах. Обновленные скорости мобильного интернета охватили микрорайоны с жилыми комплексами и локации для досуга и спортивных занятий. Так, дополнительные LTE-мощности появились на Морской набережной, Барочной улице, Муринской дороге, вблизи с Купчинским сквером, Яблоневым садом, сквером Димитрова на юге города, садом «Прометей» и рядом с одним из самых крупных парков Петербурга — Муринским.

Проведенные работы позволили расширить покрытие, увеличить емкость сети LTE и подготовить ее к предстоящим пиковым нагрузкам. К тому же МТС применяет в северо-западном регионе технологию агрегации (сложения) частот: смартфон одновременно подключается к нескольким каналам связи в разных частотных диапазонах, что увеличивает пропускную способность и скорость мобильного интернета.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

«Петербург традиционно входит в рейтинг самых популярных направлений на длинные ноябрьские выходные, впереди нас ждут школьные каникулы, и спрос на голосовые и цифровые сервисы в такой сезон вырастает кратно. Мы заранее оптимизируем сеть, чтобы она оставалась стабильной даже в пиковые нагрузки, когда одновременно подключается большое количество пользователей. А инструменты на базе ИИ и Big Data помогают нам точно определять места, где обновление сети наиболее востребовано горожанами», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС последовательно развивает сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В конце 2024 г. компания завершила масштабный проект по рефармингу UMTS 2100 в регионе, переведя базовые станции 3G в стандарт LTE. В течение 2025 г. МТС обновляет сеть, уделяя внимание локациям в зависимости от сезонности пиковых нагрузок и потребностей жителей.

