Казань обогнала Санкт-Петербург в рейтинге лучших городов для карьеры

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал результаты исследования: Казань потеснила Санкт-Петербург в рейтинге лучших городов для карьеры. В опросе приняли участие 20500 экономически активных граждан, живущих в городах с численностью населения от 500 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Москва уверенно лидирует в рейтинге карьерных возможностей: лучшим городом для роста в должности и уровне дохода столицу назвали 69% ее экономически активных жителей. Казань с показателем в 54% голосов заняла второе место, опередив Санкт-Петербург, где положительных оценок 53%. Городом карьерных возможностей Екатеринбург считают также 53%. В топ-7 вошли Тюмень (52%), Краснодар (47%), Владивосток (45%) и Набережные Челны (44%).

Сложнее всего построить карьеру в Оренбурге и Ульяновске (только по 18% положительных ответов), Волгограде (21%), а также Новокузнецке, Липецке и Кирове (по 22%).

Восприятие карьерных возможностей меняется. За последний год количество москвичей и петербуржцев, считающих столицы лучшими городами для карьеры, несколько снизилось (на 3 и 4 процентных пункта соответственно). На этом фоне выделяется положительная динамика в ряде региональных центров. Наибольший прирост демонстрируют Владивосток и Набережные Челны (плюс по 7 п.п.).

Место проведения опроса: города России с населением более 500 тыс. человек

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

Населенных пунктов: 37

Время проведения: 18 сентября — 31 октября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население крупных городов России старше 18 лет

Размер выборки: 20500 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.

