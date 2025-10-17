«ЭР-Телеком Холдинг» построил высокоскоростную сеть Metro DWDM в Санкт-Петербурге на оборудовании «Т8»

«ЭР-Телеком Холдинг» в рамках программы импортозамещения и интеграции приобретенных активов, модернизировал собственную телекоммуникационную оптическую сеть в Санкт-Петербурге. Для «ЭР-Телеком Холдинг», это первый крупный магистральный проект в регионе на оборудовании спектрального уплотнения (DWDM) производства российской компании «Т8». Реализация данного проекта позволит централизованно управлять сетью, повысить надежность, пропускную способность и масштабируемость инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Т8».

«Сегодня возможности и качество жизни людей напрямую зависят от скорости интернета. Мы создаем сеть нового поколения – 1 Гбит/с для каждого пользователя, на российском оборудовании и по мировым стандартам», – сказал Кирилл Пищальников, вице-президент по технической инфраструктуре АО «ЭР-Телеком Холдинг».

«Рост трафика DWDM в России, обусловленный ростом проникновения широкополосного доступа, использованием видеоконтента высокого разрешения, развитием облачных сервисов и сервисов искусственного интеллекта, составляет в среднем 20-25% в год, в зависимости от региона. В мегаполисах, таких как Санкт-Петербург, этот процент приближается к оценочному максимуму. Для нас, как для производителя российского оборудования, важно обеспечить дальнейшую масштабируемость и гибкую модернизацию сетевой инфраструктуры с выгодной экономикой для оператора», – сказал Константин Марченко, заместитель генерального директора по развитию компании «Т8».

Для проекта городской транспортной оптической сети, объединяющей 13 ключевых узлов агрегации трафика в единое кольцо с резервированием, «ЭР-Телеком Холдинг» выбрал продукцию «Т8» как единственного российского вендора, способного обеспечить оператора полной линейкой современного импортонезависимого, магистрального оборудования DWDM и отечественной системой управления (СУ) с требуемым функционалом.

Спроектированная Metro-сеть для «ЭР-Телеком Холдинг» в Санкт-Петербурге предусматривает работу сети в сложных городских условиях: короткие расстояния, но с большими затуханиями сигнала, высокая вероятность физического повреждения оптического волокна. Во избежание прерывания трафика и остановки работы цифровых сервисов, в проекте реализована топология сети «кольцо» с защитой оптического канала OChP (Optical Channel Protection), обеспечивая время переключения на резервные маршруты менее 50 мс. При этом техническое решение предусматривает ввод/вывод 48 зарезервированных по кольцу оптических каналов на любом из узлов, с поддержкой скорости передачи до 400 Гбит/с на канал, что обеспечивает дополнительную гибкость и устойчивость сети при эксплуатации.

Успешно реализованный компаниями «ЭР-Телеком Холдинг» и «Т8» проект подтверждает, что использование оборудования DWDM, подкрепленного флагманской системой управления NMS «Титан», является наилучшим выбором для построения Metro-сетей. Реализованное решение обеспечило максимально эффективное использование ресурса оптического волокна: масштабируемость за счет использования технологии Flex-Grid ROADM, которая позволяет организовывать и коммутировать каналы различной пропускной способности, с различной шириной спектра и направлять по оптимальному оптическому маршруту, используя весь спектральный диапазон С+; высокая пропускная способность и гибкость за счет скоростных оптических каналов, заполняемых различными типами трафика; автоматизация, позволяющая добавлять и прописывать в сети оптические каналы в два клика.

Технология DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) используется в передовых системах связи, где требуется обеспечение высокоскоростной передачи больших объемов информации с высокой надежностью.