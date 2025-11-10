Разделы

«МойОфис» и ГУП «Петербургский метрополитен» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 7 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

В рамках соглашения «МойОфис» и ГУП «Петербургский метрополитен» договорились о долгосрочном партнерстве в сфере информационных технологий. Одним из основных направлений совместной работы сторон станет технологическое партнерство, предусматривающее адаптацию стека программного обеспечения «МойОфис» для обеспечения задач цифровизации, повышения качества предоставляемых цифровых сервисов и отказоустойчивости цифровых платформ ГУП «Петербургский метрополитен». Другое ключевое направление — импортозамещение, нацеленное на снижение зависимости от иностранных решений и минимизацию связанных с этим рисков, таких как невозможность легально обновлять и сопровождать критическое ПО. Кроме того, стороны договорились проводить семинары и обучающие мероприятия для ИТ-специалистов метрополитена, чтобы повысить их квалификацию в работе с российским программным обеспечением.

«Для Петербургского метрополитена как для технологически сложного предприятия надежность и безопасность цифровых систем являются приоритетом. Сотрудничество с ведущим российским вендором «МойОфис» позволит нам не только усилить защищенность критической инфраструктуры, но и поэтапно перевести ключевые процессы на российское программное обеспечение», — отметил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.

Цифровизация

«Мы видим растущий запрос на российское ПО со стороны крупнейших инфраструктурных компаний страны. Подписание соглашения с Петербургским метрополитеном — знаковое событие, которое подтверждает зрелость и надежность наших решений для ответственных задач. Мы будем не только поставлять продукты, но и совместно развивать их с учетом специфики метрополитена, обеспечивая отказоустойчивость, безопасность и бесшовную интеграцию с действующими системами управления», — сказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

Соглашение с ГУП «Петербургский метрополитен» стало очередным шагом «МойОфис» в реализации программы импортозамещения среди ключевых инфраструктурных компаний России.

