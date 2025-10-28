Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности
|

МТС и власти Петербурга обезопасят жителей от мошенников

МТС и комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга развернули проект для помощи жителям, пострадавшим от мошеннических действий. Горожане, столкнувшиеся со взломом учетной записи на «Госуслугах» или блокировкой номера, смогут в любое время суток позвонить в Единую региональную информационно-справочную службу 122 и быстро решить проблему. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Петербургские абоненты, у которых заблокировали доступ в приложение «Мой МТС», взломали доступ к личному кабинету, украли sim-карту, или на номера которых злоумышленники установили переадресацию, теперь оперативно получат помощь без дополнительного ожидания на линии, позвонив в Единую региональную информационно-справочную службу по номеру 122.

Система направит петербуржцев напрямую в службу поддержки оператора: она работает круглосуточно семь дней в неделю. Специалисты МТС объяснят, как вернуть доступ к учетной записи, разблокировать SIM-карту (если у абонента украли телефон и нужно восстановить номер) и проконсультируют, как защититься от угроз и спама.

Петербуржцы, у которых мошенники пытались узнать пароль или взломали учетную запись на «Госуслугах», обратившись в службу 122 напрямую или через контактный центр МТС, получат помощь и узнают, как действовать в такой ситуации.

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Цифровизация

«По данным сервиса «Защитник», Петербург вошел в топ-3 городов по числу мошеннических атак и спам-звонков с начала года (6,3% от случаев по стране). Схемы злоумышленников становятся более изобретательными: все чаще они представляются коммунальными службами, ведомствами, чтобы заполучить доступ к конфиденциальной информации, учетной записи. В критической ситуации каждая секунда на счету: важно действовать очень быстро, чтобы избежать серьезных потерь. Наша инициатива с Единой региональной справочной службой 122 поможет петербуржцам оперативно реагировать на атаки, минимизировать ущерб от них и повысить уровень своей цифровой грамотности», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС планирует продолжить взаимодействие с комитетом и совместно развивать инструменты по борьбе с мошенничеством, включая внедрение новых технологий и методов обнаружения фрода, а также обучение пользователей основам безопасного поведения в цифровом пространстве.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

В России массово блокируют сотовые номера. Кто виноват

Искусственный интеллект в сертификации: как превратить затратную процедуру в конкурентное преимущество

Топ-менеджер запугал всю компанию фальшивым сообщением о вирусе и уволил разоблачившего его сотрудника

Андрей Маркин, Netlab: Мы предлагаем ИБП СBR для бизнеса, который не терпит пауз

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/