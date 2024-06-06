Разделы

ИТ в госсекторе
|

«Россети Московский регион» подписали соглашение с АО «Систем Электрик» об импортозамещении и внедрении российских инноваций на энергообъектах компании

Подписано соглашение между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Систем Электрик» (АО «СЭ»), которое направлено на взаимодействие для реализации совместных проектов в области импортозамещения и внедрения инновационных технологий на объектах энергокомпании. Об этом CNews сообщили представители «Россети Московский регион».

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин и генеральный директор АО «Систем Электрик» Алексей Кашаев.

Компании договорились консолидировать усилия, направленные на развитие технологической независимости электросетевого комплекса Московского региона. В ходе выполнения инвестиционной и ремонтной программ «Россети Московский регион» активно использует отечественные инновационные решения, разработанные АО «СЭ», на электрооборудовании трансформаторных подстанций, комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией, устройств релейной защиты и автоматики.

Достичь поставленных в Соглашении целей поможет успешный опыт реализуемых совместных проектов. Компании взаимодействуют в области применения комплектных распределительных устройств 6-20 кВ RME для блочных трансформаторных подстанций, производимых на заводе ООО «Систэм Электрик Завод Электромоноблок» в Ленинградской области. Ячейки RME являются импортозамещающим аналогом ячеек RM6, хорошо зарекомендовавших себя благодаря высокой надежности, компактным габаритам, а также простоте монтажа и минимальным требованиям к техническому обслуживанию.

Как вывести внутренний продукт на внешний рынок: чек-лист
Импортонезависимость

«Россети Московский регион» успешно сотрудничает со многими российскими производителями электрооборудования. Инновации, разработанные «Систем Электрик» и предлагаемые для внедрения на наших электросетевых объектах, позволят повысить уровень автоматизации сетевого комплекса и надежность распределительных сетей», — сказал Петр Синютин.

«АО «СЭ» действительно делает ставку на локализацию производства и надёжность оборудования как основу долгосрочной стратегии развития, и мы готовы разрабатывать новые решения и дорабатывать существующие, чтобы полностью соответствовать высоким стандартам Группы «Россети», — сказал Алексей Кашаев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Минфин покупает СХД, серверы и ПАКи на 2,5 миллиарда

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Россияне бывают жертвами ИТ-преступлений вдвое чаще американцев, зато у американцев киберпреступники каждый раз отбирают в шесть раз больше денег

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

За махинации с поставками ПО арестован экс-замглавы Росприроднадзора

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024