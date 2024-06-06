«Россети Московский регион» подписали соглашение с АО «Систем Электрик» об импортозамещении и внедрении российских инноваций на энергообъектах компании

Подписано соглашение между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Систем Электрик» (АО «СЭ»), которое направлено на взаимодействие для реализации совместных проектов в области импортозамещения и внедрения инновационных технологий на объектах энергокомпании. Об этом CNews сообщили представители «Россети Московский регион».

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин и генеральный директор АО «Систем Электрик» Алексей Кашаев.

Компании договорились консолидировать усилия, направленные на развитие технологической независимости электросетевого комплекса Московского региона. В ходе выполнения инвестиционной и ремонтной программ «Россети Московский регион» активно использует отечественные инновационные решения, разработанные АО «СЭ», на электрооборудовании трансформаторных подстанций, комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией, устройств релейной защиты и автоматики.

Достичь поставленных в Соглашении целей поможет успешный опыт реализуемых совместных проектов. Компании взаимодействуют в области применения комплектных распределительных устройств 6-20 кВ RME для блочных трансформаторных подстанций, производимых на заводе ООО «Систэм Электрик Завод Электромоноблок» в Ленинградской области. Ячейки RME являются импортозамещающим аналогом ячеек RM6, хорошо зарекомендовавших себя благодаря высокой надежности, компактным габаритам, а также простоте монтажа и минимальным требованиям к техническому обслуживанию.

«Россети Московский регион» успешно сотрудничает со многими российскими производителями электрооборудования. Инновации, разработанные «Систем Электрик» и предлагаемые для внедрения на наших электросетевых объектах, позволят повысить уровень автоматизации сетевого комплекса и надежность распределительных сетей», — сказал Петр Синютин.

«АО «СЭ» действительно делает ставку на локализацию производства и надёжность оборудования как основу долгосрочной стратегии развития, и мы готовы разрабатывать новые решения и дорабатывать существующие, чтобы полностью соответствовать высоким стандартам Группы «Россети», — сказал Алексей Кашаев.