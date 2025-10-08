Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Жители Подмосковья могут проверить задолженности за газ онлайн

В Московской области процесс проверки задолженности за газ при покупке недвижимости перевели в «цифру». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь граждане, которые планируют покупку квартиры или дома на вторичном рынке Подмосковья, могут убедиться в отсутствии долгов за газ непосредственно на региональном портале государственных услуг. Для этого потребуется ввести адрес интересующего объекта, а специалист «Мособлгаз» сообщит пользователю о наличии или отсутствии задолженности. Это избавит покупателей от лишних переживаний и поможет чувствовать себя увереннее при сделках с недвижимостью», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

Услуга доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Жилье» – «Коммунальные услуги». Воспользоваться ею могут физические лица.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Заявку рассмотрят в течение трех рабочих дней. В случае необходимости уточнения запрашиваемой информации, сотрудник «Мособлгаз» свяжется с заявителем по контактным данным, указанным в заявлении. Точную сумму задолженности можно узнать у собственника объекта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Хакеры взламывают сервера Microsoft для кражи данных. Под ударом пользователи Android и iPhone

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

Хозяева ботов-пробивщиков массово скупают данные россиян для перепродажи на теневых площадках

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

«Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще