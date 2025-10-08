Жители Подмосковья могут проверить задолженности за газ онлайн

В Московской области процесс проверки задолженности за газ при покупке недвижимости перевели в «цифру». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь граждане, которые планируют покупку квартиры или дома на вторичном рынке Подмосковья, могут убедиться в отсутствии долгов за газ непосредственно на региональном портале государственных услуг. Для этого потребуется ввести адрес интересующего объекта, а специалист «Мособлгаз» сообщит пользователю о наличии или отсутствии задолженности. Это избавит покупателей от лишних переживаний и поможет чувствовать себя увереннее при сделках с недвижимостью», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Жилье» – «Коммунальные услуги». Воспользоваться ею могут физические лица.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Заявку рассмотрят в течение трех рабочих дней. В случае необходимости уточнения запрашиваемой информации, сотрудник «Мособлгаз» свяжется с заявителем по контактным данным, указанным в заявлении. Точную сумму задолженности можно узнать у собственника объекта.