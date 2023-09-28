Демостенд с устройствами на мобильной Astra Linux развернут в «IQ-квартале» Москва-Сити

ГК «Астра», российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, открыл в правительственном комплексе МФК в Москва-Сити демонстрационный стенд с устройствами под управлением мобильной ОС Astra Linux Special Edition. Экспозиция ориентирована на гостей и сотрудников офисов «IQ-квартала», в том числе Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Все желающие протестировать Astra Linux в мобильном режиме могут это сделать на моделях, выпущенных российской компанией Mobile Inform Group, продукты которой не раз проходили испытания на совместимость с отечественной ОС и уже эксплуатируются в госсекторе и других отраслях. Вместе с ними на стенде доступны устройства от отечественных производителей iRU и QTECH, а также от китайских брендов.

Демо-стенд

Все гаджеты изначально находятся в режиме ожидания. Их можно включить, запустить предустановленные приложения и протестировать в них различные привычные сценарии. Присутствующий на стенде сотрудник ГК «Астра» проконсультирует по оборудованию и операционной системе, поможет подключиться к монитору и док-станции, покажет, как организовать полноценное рабочее место.

Интерфейс мобильной Astra Linux адаптирован под сенсорные экраны и малые диагонали планшетов и смартфонов, при этом есть возможность устанавливать прикладной софт, изначально предназначенный для десктопной версии. Кроме того, имеется ряд программ и утилит, специально приспособленных для мобильного режима, и доступен эмулятор ОС Android, который позволит инсталлировать на устройства APK-приложения, тем самым расширяя экосистему ПО до глобальной. Разработчики оптимизировали ядро ОС, чтобы увеличить энергоэффективность и скорость работы, и адаптировали для мобильного применения встроенные СЗИ, которые обеспечивают столь же высокий уровень безопасности, как и в Astra Linux Special Edition для настольных ПК и серверов. Поддерживается режим «графического киоска», при котором не наделенный правами пользователь может работать только с назначенными ему приложениями, предусмотрен запрет на USB-подключения, а также контроль внешних воздействий: ИБ-администратор может настроить блокировку планшета или удалить с него данные при определенных условиях (например, когда устройство резко вырвали из рук, оно было утеряно и т.д.). Корпоративный парк таких девайсов можно централизованно администрировать с помощью другого продукта ГК «Астра» – системы управления службой каталогов ALD Pro.

Система оптимизирована под экраны мобильных устройств

«Astra Linux занимает лидирующие позиции среди российских операционных систем в сегменте настольных ПК и серверов, ее уже с успехом используют многочисленные государственные и коммерческие заказчики. Реализованные в 2023 г. пилотные проекты продемонстрировали, что клиентам легко перейти на мобильную платформу Astra Linux, поскольку сохраняется совместимость с теми приложениями и информационными системами, которыми они уже пользуются. Это значительно упрощает работу сотрудников и уменьшает затраты на обучение и адаптацию к новой системе. Мы готовы не только рассказать, но и показать на практике, что на мобильных устройствах наша ОС не менее удобна, эффективна и надежна, чем в остальных вариантах. Корпоративная мобильность – неотъемлемая часть цифровой трансформации, и в ее основе должны лежать российские технологии», – сказал Шухрат Махмадиев, заместитель руководителя отдела управления проектами ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.