Подтверждена стабильная работа устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в мобильных и десктопных режимах ОС Astra Linux

«Группа Астра» и компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных СКЗИ, завершили испытания совместимости USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC с операционной системой Astra Linux. Данная совместимость позволяет пользователям работать с электронной подписью как в мобильном, так и в десктопном режимах операционной системы. Все испытания завершились успешно, работоспособность и надежность технологического стека была официально подтверждена сертификатом, выданным компании «Актив» в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Активные USB-токены и смарт-карты «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC – первые российские серийные продукты с российской криптографией «на борту» на базе технологии NFC. Устройства линейки «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC сочетают в себе безопасность ключей электронной подписи и удобство использования в ОС Astra Linux, что позволяет подписывать электронные документы и защищать доступ к приложениям на смартфонах и планшетах с помощью двухфакторной аутентификации. Для этого потребуется приложить USB-токен или смарт-карту с NFC (первый фактор) и ввести PIN-код от устройства (второй фактор). Продукты «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC поддерживают работу на десктопных системах, а также предоставляют возможность мобильного доступа к сервисам с использованием NFC-технологий, что особенно актуально для пользователей, находящихся вне офиса.

Устройства из флагманской линейки «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC являются полнофункциональным СКЗИ, сертифицированы ФСБ и ФСТЭК России и используются для электронной подписи и двухфакторной аутентификации на мобильных устройствах. Продукты линейки доступны в различных форм-факторах: USB-токен, смарт-карта и брелок.

Пользователи ОС Astra Linux с использованием USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC могут подключаться к удаленным виртуальным рабочим столам, используя решение Termidesk, разработанное компанией «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра»). В данном кейсе устройства «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC обеспечивают возможность организовать безопасную двухфакторную аутентификацию на VDI-рабочем месте для безопасного и быстрого доступа к необходимым ресурсам из любой точки мира. При этом на планшете или устройстве с Astra Linux не сохраняются пользовательские секреты локальных данных.

«Наши компании являются технологическими партнерами с 2012 г. Мы продолжим наше многолетнее сотрудничество с компанией «Актив», тем самым предлагая заказчикам ИТ-экосистему, соответствующую самым высоким стандартам. Я уверен, что интеграция ОС Astra Linux и устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC станет основой для дальнейших инноваций и развития как в области мобильных технологий, так и в сфере информационной безопасности», — сказал Шухрат Махмадиев, заместитель руководителя отдела управления проектами «Группы Астра».

«Мы рады предоставить пользователям возможность задействовать устройства «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в повседневной жизни при работе с мобильной Astra Linux. Устройства обеспечивают понятный и удобный способ подписания документов, упрощают процесс аутентификации и надежно защищают пользовательские секреты, — отметил Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграции компании «Актив». — Несколько лет назад мы поставили перед собой цель — добиться совместимости линейки «Рутокен» ЭЦП 3.0 со всеми мобильными устройствами и операционными системами. Подтверждение совместимости с Astra Linux в мобильном режиме стало важнейшим шагом для нас, и это достижение стало возможным благодаря слаженной работе и профессионализму наших партнеров».