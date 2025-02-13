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Доступен к заказу промышленный планшет MIG T8X на операционной системе «Ред ОС М»

Mobile Inform Group объявляет о старте продаж промышленного планшета MIG T8X под управлением российской мобильной операционной системы « Ред ОС М». Устройство предназначено для интенсивной эксплуатации с повышенными требованиями к безопасности и надежности. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group.

MIG T8X используется в органах исполнительной власти, здравоохранении, энергетике, промышленности, транспортных компаниях и нефтегазовой отрасли. Прочный корпус с защитой от пыли и влаги позволяет планшету сохранять работоспособность в сложных условиях эксплуатации. Компактные размеры и малый вес обеспечивают удобство в работе, а съемный морозостойкий аккумулятор позволяет устройству функционировать в течение всей смены без подзарядки.

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Mobile Inform Group
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Планшет способствует автоматизации ряда задач мобильных сотрудников, включая: мониторинг состояния оборудования; техническое обслуживание и ремонт (ТОИР); координацию бригад скорой помощи; контрольно-надзорную деятельность; обеспечение промышленной безопасности и безопасности труда; метрологию и управление измерительными датчиками IoT.

Операционная система « Ред ОС М» зарегистрирована в Реестре российского программного обеспечения (№19638 от 18 октября 2023 г.). Она поддерживает запуск Android-приложений и совместима с отечественными средствами криптографической защиты информации, что обеспечивает безболезненное импортозамещение на объектах критической инфраструктуры.

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