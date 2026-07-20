«Группа Астра» и BAUM-Inform расширяют возможности использования отечественных технологий

Компания BAUM-Inform, российский производитель систем хранения данных, и RuBackup, российский разработчик системы резервного копирования, восстановления и защиты данных, подтвердили совместимость своих продуктов. Совместное функционирование решений расширяет возможности использования отечественных технологий при построении инфраструктуры хранения, резервного копирования и восстановления данных. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Результаты тестирования системы резервного копирования RuBackup версии 2.9.0 и систем хранения данных BAUM-Inform подтверждены сертификатом совместимости.

В ходе тестирования специалисты компаний проверили совместную работу системы резервного копирования RuBackup 2.9.0 с системами хранения данных BAUM-Inform. Испытания проводились в соответствии с программой и методикой испытаний.

Системы хранения данных BAUM-Inform предназначены для хранения и обработки больших объемов данных и применяются в корпоративных ИT-инфраструктурах различного масштаба. Решения обеспечивают высокую производительность, гибкость и отказоустойчивость хранения.

RuBackup — единое решение для резервного копирования, восстановления и защиты данных от заказчиков с несколькими серверами, до инфраструктур с тысячами серверов. ИТ-продукт позволяет оперативно восстанавливать системы и информацию после сбоев и аварий, обеспечивать сохранность пользовательских данных и рабочих мест, а также защиту систем виртуализации, почтовых систем, СУБД и данных домена.

«Подтвержденная совместимость решений позволяет заказчикам увереннее подходить к построению отечественной IT-инфраструктуры, снижая риски на этапе внедрения и дальнейшей эксплуатации. Для BAUM-Inform развитие экосистемы совместимых решений остается одним из ключевых направлений, поскольку именно проверенная совместная работа продуктов становится важным фактором при выборе технологической платформы», — отметил руководитель направления по развитию бизнеса ООО «БАУМ-Информ» Роман Фазлыев.

«Подтверждение совместимости RuBackup с системами хранения данных BAUM-Inform — это важный шаг в развитии российской инфраструктуры хранения и защиты данных. Мы создали решение, которое не только эффективно работает в современных дата-центрах и облаках, но и полностью интегрируется с отечественными СХД, позволяя строить надежные и масштабируемые платформы резервного копирования, восстановления и защиты данных на основе российских технологий» — сказал генеральный директор ООО «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») Андрей Кузнецов.

Эксперты BAUM-Inform и RuBackup отмечают, что совместное функционирование решений расширяет возможности использования отечественных технологий при построении инфраструктуры хранения, резервного копирования и восстановления данных.