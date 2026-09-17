Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

ЕАЭС ТР Технический регламент Таможенного союза ЕАЭС ТР ТС  ЕАЭС ТК Таможенный кодекс Евразийского экономического союза

СОБЫТИЯ


17.09.2026 «Айсорс» и «Метран Проект» представили разработку для импортозамещения в нефтегазовой отрасли 3
14.09.2026 Getmobit запускает производство кастомизируемых российских блоков питания для продукции из реестра РЭП 1
21.07.2026 Россияне выпустили неубиваемый бронированный смартфон на отечественном «убийце» Android 2
20.07.2026 Mobile Inform Group представила обновленную линейку взрывозащищенных смартфонов MIG S6 Gen. 2 1
09.06.2026 Компания, отвечающая за блокировки Рунета, готовится к расширению. Закупаются серверы на 1,3 миллиарда 1
27.04.2026 «Аквариус» представляет взрывобезопасный планшет AQpad R480M Ex для работы в экстремальных условиях опасных производств 3
13.04.2026 Ассортимент компактных модулей расширения SM172E от российской компании «Систэм Электрик» пополнили модели SM172EDM2800 1
02.03.2026 Новинки от Dekraft/«Систэм Электрик»: аксессуары для удаленного мониторинга и управления состоянием автоматических выключателей BA-201 (10 кА) 3
19.01.2026 Новый рупорный IP-громкоговоритель «Линсис» SL-25 с флеш-памятью и работой при температурах от -55 до +55 °С 2
23.12.2025 «Лаборатория Умного Вождения» стала первым производителем УВЭОС, подтвердившим локализацию с SIM-чипом АО «ГЛОНАСС» 3
19.12.2025 «Без пальмы»: в России появился единый каталог продуктов с безопасным составом 1
15.12.2025 Merlion стала партнером «Терек-Радио» 1
15.12.2025 Новая серия автоматических выключателей дифференциального тока Dekraft ДИФ-103 4,5 кА NEW от «Систэм Электрик» 2
17.11.2025 «АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind 2
20.10.2025 Новый диспетчерский пульт «Линсис» серии LDP-64 для громкоговорящей связи на промышленных и транспортных объектах 3
06.10.2025 Разработчики Центра искусственного интеллекта НГУ создали прототип системы «Цифровой помощник врача «Доктор Пирогов» 1
26.08.2025 X-Com сообщает о включении продукции партнера Remer в реестр промтоваров ЕАЭС 4
10.07.2025 Компания НТР выпустила на рынок российский дрон для инспекций 4
03.07.2025 Серийное производство станков для SMD монтажа печатных плат запущено при поддержке «Сколково» и Минпромторга 3
10.04.2025 Полиция предупреждает: В онлайн-магазинах и Telegram новая схема мошенничества. Покупателей убеждают заплатить пошлины 1
01.04.2025 IoT -датчики «Автон» совместимы с взрывозащищенными смартфонами MIG S6 на «Ред ОС М». 1
25.03.2025 Fort Telecom выводит на рынок Wi-Fi-экосистему для мониторинга транспорта, работающего на удаленных объектах 2
29.01.2025 Шумовая камера «Эфир» получила сертификат Росстандарта 1
22.01.2025 Mobile Inform Group представила смартфон MIG S6 под управлением «Ред ОС М» 1
26.11.2024 Softline Digital выпустила модуль позиционирования персонала под брендом Proteqta для работы во взрывоопасных средах 2
29.07.2024 Подтверждена совместимость оборудования нового поколения «Гигант» и «Ред ОС» 3
17.07.2024 Россиянам угрожает дефицит электроники в интернет-магазинах. Причина – непродуманные законы 4
17.06.2024 Система «Линсис» для речевого оповещения и громкой связи сертифицирована по пожарной безопасности 1
11.04.2024 Россия запретила въезд представителям Cisco и Micro Focus 1
29.03.2024 Дешевых смартфонов из Китая больше не будет. В России полностью отменят беспошлинный ввоз товаров из иностранных онлайн-магазинов 1
25.03.2024 «Ростех» начал производить высокотехнологичные стекла для метропоездов «Москва-2024» 1
06.02.2024 «Консист Констракшн» подтвердила качество своих комплексных решений 3
01.02.2024 Axoft стала официальным дистрибьютором «Норси-транс» 1
27.06.2023 Новые взрывозащищенные коммутаторы TFortis с ИБП и автоматической перезагрузкой подключенных IP-камер 1
28.11.2022 «Ред софт» подтвердила совместимость «Ред ОС» с ПК и АРМами «Гравитон» на материнской плате «Кама» 1
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта 1
30.06.2022 Дистрибьюторское соглашение Merlion и Entel пролонгировано 1
27.05.2022 «Яндекс лавка» покажет в каталоге товары с низким содержанием углеводов или калорий 1

Публикаций - 77, упоминаний - 136

ЕАЭС ТР и организации, системы, технологии, персоны:

НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 12
АРМО ГК - АРМО-Системы 385 8
Yandex - Яндекс 9446 5
ГЛОНАСС АО 288 5
Ростелеком 11091 4
МегаФон 11050 4
Ред Софт - Red Soft 1280 4
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 110 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 4
Fort Telecom - Форт-Телеком 60 4
АРМО ГК 191 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 202 3
Сател - Линсис 14 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 833 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1020 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1121 3
NVision Group - Энвижн Груп 701 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 170 3
SpaceTeam - СпейсТим 30 3
М2М телематика - НИС М2М 236 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 545 2
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 29 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 685 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1528 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 307 2
Крок - Croc 1972 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 409 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий - Сервисный ИТ-дистрибутор 447 2
UIPath 118 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 2
ESG - Enterprise Strategy Group 270 2
Газинформсервис - ГИС 526 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
Inform GmbH 66 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 2
Google LLC 12843 2
РЖД - Российские железные дороги 2113 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 4
Почта России ПАО 2405 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 505 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 2
Связной ГК 1406 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 274 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 570 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 2
Транснефть 338 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 82 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 161 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 2
Гранит 57 2
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 37 2
Спектр НППФ 4 1
Цезарь Сателлит 43 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 1
Nextons - Некстонс 5 1
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 1
Рустахоконтроль - Ассоциация организаций в сфере развития системы тахографического контроля 2 1
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 19 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 1
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 1
Ozon Global 13 1
ИНТИ АНО - Институт нефтегазовых технологических инициатив 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1164 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1420 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
BMW Group 485 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 1
Протек - Центр внедрений 63 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1098 1
Hyundai Motor Company 440 1
UPS 218 1
X5 Group - Перекрёсток 646 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 8
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1089 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 384 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2151 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 2
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 130 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1624 2
МИК - Московский инновационный кластер 199 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 87 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 320 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Администрация Саратова - Саратовская городская Дума - органы государственной власти 9 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 36 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 153 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
ГосИнформСистемы 166 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 419 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 189 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 60 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 14
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3104 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7459 8
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1517 7
Электроэнергетика - Электропитание - УЗО - Устройство защитного отключения - УДТ - Устройство дифференциального тока - АВДТ - Автоматические выключатели дифференциального тока - Низковольтное оборудование 126 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10409 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 7
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1903 7
Транспорт - C-V2X, V2X - (Cellular) Vehicle-to-Everything communications - V2V - Vehicle-to-Vehicle - V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Connected Car (Vehicles) - Подключенный транспорт - IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 271 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5465 6
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1008 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 6
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 437 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4412 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1674 5
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 374 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5352 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13879 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9798 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13171 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2863 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10898 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 4
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 676 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5381 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6932 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3006 27
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 566 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5283 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2586 7
Google Android 15411 6
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 301 6
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1673 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 541 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 820 5
Ред Софт - Ред ОС М - RedOS M 149 4
Apple iOS 8678 4
Мобайл Информ - MIG S - MIG T - MIG LT - защищенный планшет 44 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 277 4
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 10 4
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 19 3
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 3
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 2
IBM Public Cloud 26 2
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
Linux OS 11724 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1053 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1318 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 2
1С:ERP Управление предприятием 879 2
НКТ - Р7-Офис 563 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
1С:Корпорация 58 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 247 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 516 2
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
СКАУТ Контроль спецтехники 12 1
Cognitive Rail Pilot 3 1
Ред Софт - Ред платформа 31 1
IVA Technologies - IVA Connect 42 1
Много приложений - RuStore - Рустор 675 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 17 1
Гурко Александр 139 7
Медведев Дмитрий 1667 5
Путин Владимир 3485 4
Шадаев Максут 1243 3
Смятских Алексей 48 3
Куканов Александр 20 2
Тутаев Михаил 57 2
Касаев Сергей 28 2
Скиба Владимир 42 2
Романов Кирилл 32 2
Лазарев Илья 27 2
Матвиенко Нина 29 2
Барилкин Виктор 29 2
Гваришвили Владимир 29 2
Виноградов Артём 29 2
Синельников Александр 28 2
Мингова Валерия 27 2
Тавадзе Марина 28 2
Данилов Михаил 35 2
Спиридонов Иван 27 2
Мейлихов Евгений 4 2
Натрусов Артем 323 2
Мишустин Михаил 804 2
Чаркин Евгений 318 2
Паршин Максим 323 2
Иванов Сергей 407 2
Бадалов Андрей 66 2
Ушаков Анатолий 47 2
Рогозин Дмитрий 104 2
Шпак Василий 287 2
Агапкин Алексей 39 2
Сазанов Алексей 13 2
Недосеков Андрей 25 2
Подобайло Николай 16 2
Козак Николай 216 2
Мацыгин Юрий 50 2
Соловьев Сергей 76 2
Костин Сергей 37 2
Барсуков Сергей 32 2
Казарин Станислав 175 2
Россия - РФ - Российская федерация 169397 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 11
Казахстан - Республика 6154 11
Беларусь - Белоруссия 6387 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 11
Европа 25059 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 6
Евразия - Евразийский континент 647 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1443 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 4
Армения - Республика 2483 4
Земля - планета Солнечной системы 10930 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3085 3
Россия - СФО - Новосибирск 4969 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5536 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2562 2
Южная Корея - Республика 7132 2
Япония 13872 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4582 2
Россия - ЮФО - Севастополь 623 2
Германия - Федеративная Республика 13321 2
Франция - Французская Республика 8218 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2926 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3644 2
Украина 7982 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1128 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1065 2
Китай - Шэньси - Сиань 42 1
Москва - Новомосковск - Щербинка 39 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3538 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1284 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 1
Ирландия - Республика 1056 1
Финляндия - Финляндская Республика 3711 1
Индия - Bharat 5929 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3532 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 727 47
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 32
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6219 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9328 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10620 11
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 970 10
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 48 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3261 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 9
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8943 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6656 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1202 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4069 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4693 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4791 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2603 5
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 742 5
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - Взрывозащищенное оборудование - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 70 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4020 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6655 5
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 97 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7622 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8008 4
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 456 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5706 4
Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 61 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3038 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4128 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2221 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6248 3
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6001 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3344 3
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2521 2
Forbes - Форбс 1031 1
TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
Ведомости 1548 1
РИА Новости 1047 1
N+1 - Издание 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 9 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
РАН - Российская академия наук 2153 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 315 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 189 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1298 2
CNews AWARDS - награда 579 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 664 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1296 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще