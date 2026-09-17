Индексная книга (каталог) CNews*
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ЕАЭС ТР Технический регламент Таможенного союза ЕАЭС ТР ТС ЕАЭС ТК Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
СОБЫТИЯ
Публикаций - 77, упоминаний - 136
ЕАЭС ТР и организации, системы, технологии, персоны:
|Гурко Александр 139 7
|Медведев Дмитрий 1667 5
|Путин Владимир 3485 4
|Шадаев Максут 1243 3
|Смятских Алексей 48 3
|Куканов Александр 20 2
|Тутаев Михаил 57 2
|Касаев Сергей 28 2
|Скиба Владимир 42 2
|Романов Кирилл 32 2
|Лазарев Илья 27 2
|Матвиенко Нина 29 2
|Барилкин Виктор 29 2
|Гваришвили Владимир 29 2
|Виноградов Артём 29 2
|Синельников Александр 28 2
|Мингова Валерия 27 2
|Тавадзе Марина 28 2
|Данилов Михаил 35 2
|Спиридонов Иван 27 2
|Мейлихов Евгений 4 2
|Натрусов Артем 323 2
|Мишустин Михаил 804 2
|Чаркин Евгений 318 2
|Паршин Максим 323 2
|Иванов Сергей 407 2
|Бадалов Андрей 66 2
|Ушаков Анатолий 47 2
|Рогозин Дмитрий 104 2
|Шпак Василий 287 2
|Агапкин Алексей 39 2
|Сазанов Алексей 13 2
|Недосеков Андрей 25 2
|Подобайло Николай 16 2
|Козак Николай 216 2
|Мацыгин Юрий 50 2
|Соловьев Сергей 76 2
|Костин Сергей 37 2
|Барсуков Сергей 32 2
|Казарин Станислав 175 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.