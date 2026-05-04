Смартфон MIG A65 под управлением «Ред ОС М» выходит в розничный сегмент

Компания Mobile Inform Group (MIG), российский разработчик и производитель корпоративных мобильных устройств, сообщает о старте продаж смартфона MIG A65 с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Новинка будет доступна во всех розничных каналах, включая крупные маркетплейсы. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Ранее смартфон MIG A65 был ориентирован преимущественно на корпоративный сегмент и предназначался для промышленной эксплуатации. Однако растущий интерес к защищенным мобильным устройствам с отечественной операционной системой стал причиной расширения каналов дистрибуции и сферы применения смартфона.

MIG A65 — защищенный смартфон, рассчитанный на использование в сложных условиях. Устройство оснащено 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает стабильную работу даже ресурсоемких приложений. Смартфон соответствует стандарту защиты IP68, выдерживает падения с высоты до 1,5 метра и функционирует в диапазоне температур от –20°C до +60°C. В зависимости от конфигурации устройство может оснащаться встроенным 2D-сканером для работы с маркировками и кодами, включая государственные системы («Честный знак», ЕГАИС и др.). Эти характеристики позволяют использовать устройство в промышленности, при выездных работах, логистике и ритейле.

Ключевые особенности: предустановлена российская операционная система «Ред ОС М»; платформа MT6789 и 8 ГБ оперативной памяти на борту; две программируемые кнопки для быстрого доступа к необходимым приложениям и функциям; АКБ емкостью 5 800 мАч для продолжительной работы на одном заряде; система из трех камер для фотовидеофиксации: основная 48 МП и две дополнительные с поддержкой широкоугольной и макросъемки; встроенный NFC модуль с поддержкой функции приема платежей.

MIG A65 работает под управлением «Ред ОС М» — российской мобильной операционной системы, разработанной компанией «Ред Софт» (внесена в реестр отечественного ПО №19638 от 18.10.2023 г.). «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СЗИ и не содержит сервисов Google. Установка приложений в «Ред ОС М» происходит через предустановленный маркет RuStore. Также «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь и клавиатуру через USB (в том числе одновременно через хаб), а также вывести изображение на дисплей по беспроводному протоколу Wireless Display и использовать Linux-приложения.

«Исторически компания Mobile Inform Group работает с корпоративным сектором, и наша бизнес-модель подразумевает продажи только юридическим лицам. Однако мы фиксируем устойчивый запрос на защищенные устройства с отечественной операционной системой со стороны частных пользователей. Чтобы сделать MIG A65 доступным для этой аудитории, мы выстроили канал дистрибуции через розничных партнеров и маркетплейсы. Таким образом, продукт остается корпоративным по своей сути, но любой пользователь теперь может приобрести его так же просто, как и обычный смартфон», — отметил Артем Гребенников, менеджер по продукту Mobile Inform Group.