Планшет MIG T8X x86 исполнение 51 в реестре Минпромторга

Компания Mobile Inform Group сообщила, что обновленная конфигурация промышленного планшета MIG T8X х86 вошла в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли России.

Внесение в реестр Минпромторга подтверждает российское происхождении устройства. В ходе оценки, планшет набрал 100 баллов и получил второй уровень радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group.

MIG T8X x86 исполнение 51 — это индустриальный планшет российского производства, с нативной поддержкой Astra Linux 1.7 Mobile, поддержкой Windows, а также отечественных СКЗИ.

Планшет оснащен процессором Intel Celeron N5100, поддерживает функции NFC, LTE, GPS и рассчитан на семь лет промышленной эксплуатации в сложных условиях, укомплектован морозостойкой батареей и соответствует требованиям сертификации IP67, также обеспечивает стабильную работу в диапазоне температур от -20 С до +60 С и стойкость к падениям. Кроме того, устройство можно использовать в качестве бортового компьютера за счет специализированных аксессуаров.

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Mobile Inform Group — российский разработчик и производитель решений для корпоративной мобильности.