Российские промышленные планшеты на архитектуре x86 совместимы с российской операционной системой РОСА

Mobile Inform Group, российский разработчик и производитель решений для корпоративной мобильности, совместно с компанией НТЦ ИТ РОСА добились совместимости промышленных B2B планшетов на архитектуре х86 с отечественной операционной системой РОСА «Хром» 12.

В ходе тестирования подтверждена корректность работы промышленных планшетов MIG T8X (x86) и MIG T10 (x86) и российской ОС РОСА «Хром» 12. Планшеты MIG на архитектуре x86 – это защищенные мобильные устройства с возможностями стационарного компьютера. Оба планшета соответствуют стандарту IP67 по устойчивости к проникновению пыли и влаги. У моделей съемная морозостойкая АКБ.

Разработка компании «РОСА» включает в себя полный набор приложений, которыми можно пользоваться сразу после установки. «Хром» 12 отвечает требованиям российского законодательства по защите информации, а также соответствует Linux Standard Base. Таким образом, продукт совместим с другими сертифицированными решениями ООО «НТЦ ИТ РОСА» и позволяет строить инфраструктуру с различными контурами безопасности.

Планшеты MIG T8X и MIG T10 с ОС РОСА «Хром» 12 могут применяться для автоматизации процессов в различных отраслях промышленности: металлургии, машиностроении, лесной, химической, добывающей промышленности, нефтегазовой отрасли и электросетевой энергетике.

Планшеты MIG: обеспечивают корпоративную мобильность крупного предприятия на базе единой аппаратной платформы; поддерживают стабильную работу приложений в любых погодных условиях; совместимы с отечественными программными продуктами для обеспечения информационной безопасности; разработаны с возможностью подключения дополнительных модулей: тепловизора, виброметра, сканера ШК и RFID – меток и т.д.

Особенности релиза РОСА «Хром» 12: новый инсталлятор, поддерживающий графическую и текстовую установку; загрузчик с поддержкой локализованного интерфейса; базовое ядро Linux 5.10.x; возможность оперативной организации замкнутой программной среды; администратор может сам определить, какой код считать не доверенным и настроить запрет; современные опции безопасности; возможность доработки компонентов ОС.

ПАК MIG под управлением РОСА «Хром» 12 позволяет автоматизировать регулярные процессы в организациях с обширной инфраструктурой. Аппаратный комплекс на базе промышленного планшета можно использовать в самых суровых условиях.

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Mobile Inform Group – российский разработчик и производитель смартфонов и планшетов для корпоративной мобильности.

НТЦ ИТ РОСА (Научно-технический центр информационных технологий РОСА) – российский разработчик и поставщик информационных технологий в России. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1.