Mobile Inform Group получила патент на первый российский корпоративный планшет MIG LT11i с нативной поддержкой Astra Linux Special Edition 4.7

Патенты подтверждают интеллектуальную собственность компании на промышленные образцы планшета и специального кредла, с помощью которого устройство обеспечивает гибридный формат работы. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group.

Права позволяют защитить устройство от копирования, что дает заказчикам дополнительные гарантии безопасности и качества.

В дальнейшем, компания планирует активно внедрять в практику выпуска новых продуктов процесс патентования.

На портале Федерального института промышленной собственности патенты значатся под номерами 137790 и 137784.

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Mobile Inform Group – российский разработчик и производитель решений для корпоративной мобильности.

MIG LT11i — российский корпоративный планшет с нативной поддержкой Linux ОС, рассчитанный на 5+ лет эксплуатации. Может использоваться и как классический планшет, и как база для гибридного рабочего места сотрудника, совмещающего работу в офисе и на выезде.