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MIG и SafeMobile выпустили готовый ПАК для корпоративных заказчиков

Смартфоны и планшеты MIG поставляются готовыми к работе под управлением UEM SafeMobile со специальной лицензией и подтвержденной совместимостью без необходимости инвестиций в проект интеграции. Об этом CNews сообщили представители НИИ СОКБ.

Mobile Inform Group (MIG) и SafeMobile выпустили решение для корпоративного и государственного секторов: защищенные мобильные устройства MIG готовы к централизованному управлению посредством UEM SafeMobile прямо «из коробки».

Совместимость устройств MIG и платформы SafeMobile подтверждена производителем оборудования и разработчиком MDM-системы. Устройства MIG легко подключаются к аккаунту заказчика в системе управления SafeMobile и автоматически настраиваются посредством считывания QR-кода при первом запуске.

Для совместимых устройств MIG предоставляется специальная лицензия и кастомизированная версия UEM SafeMobile, которая не будет функционировать на устройствах других производителей. Благодаря близкому партнерству компаний, стоимость лицензии на кастомизированную версию MDM-системы ниже при том же наборе функциональных возможностей, включая регулярные обновления ПО и оперативную техническую поддержку.

Готовое предложение SafeMobile и MIG позволяет снизить стартовую стоимость решения за счет более выгодных условий лицензирования и отсутствия затрат на интеграцию. На текущем этапе лицензия охватывает смартфоны MIG S6, MIG A65 и планшет MIG T8X. Перечень моделей будет расширяться.

Расчет стоимости решения для конкретного парка устройств доступен по запросу у SafeMobile или MIG.

«Заказчик все меньше готов тратить время на подбор решений: интеграцию, тестирование, отладку процессов. Он ждет решения, максимально близкого к заветному Plug&Play. Под эту логику мы построили программу для производителей мобильных устройств: производитель получает готовую модель лицензирования и подтвержденную совместимость своей техники с платформой, а его заказчики — управляемостьиз коробки” и сниженную стоимость лицензии. MIG — сильный производитель с прямым доступом к корпоративному сегменту, и для его заказчиков выгода считается уже на этапе закупки. Программа открыта: мы рассчитываем, что перечень совместимых устройств будет расти», — сказал Дмитрий Сирик, коммерческий директор SafeMobile.

«Наша компания всегда стремилась к эффективному партнерству с разработчиками корпоративного программного обеспечения, которое приносит ощутимую пользу нашим заказчикам. Сотрудничество с SafeMobile – яркий пример этого подхода. Заказчик получает готовый к использованию, глубоко интегрированный и детально протестированный ПАК с гарантией дальнейших обновлений по более выгодной цене, снижение сроков внедрения оборудования в операционную деятельность и, в конечном итоге, стабильный управляемый парк корпоративных мобильных устройств. Мы, в свою очередь, получаем возможность выстраивания долговременных взаимовыгодных отношений с лояльным, удовлетворенным заказчиком», — сказал Сергей Германович, технический директор Mobile Inform Group.

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