Новое слово в автоматизации цехов от Mobile Inform Group

Компания Mobile Inform Group, откликнувшись на запросы рынка предложила нестандартный подход к автоматизации цехов. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group.

Вместо панельного ПК инженеры используют промышленный планшет MIG T10 x86 и набор специализированных аксессуаров.

Экран. 10 дюймов — достаточно, чтобы комфортно читать чертежи и техническую документацию прямо у станка.

Защита. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP 67.

Главный козырь — аккумулятор. В планшет встроена батарея.

MIG T10 x86 используется в комплекте со специальным активным удерживающим устройством, имеющим встроенный RFID-считыватель, PoE-сплиттер и последовательные интерфейсы для подключения к станкам. Он принимает питание из интернет-кабеля (PoE) и передает его на планшет.

В обычном режиме планшет работает от сети Ethernet и одновременно подзаряжает батарею.

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть
Цифровизация

Когда возникают пиковые вычислительные нагрузки, питание устройству дает встроенный аккумулятор, независимо от бюджета PoE-коммутатора и количества подключенных к нему устройств.

Как только пик нагрузок проходит, планшет снова переключается на пополнение заряда аккумуляторной батареи.

Чтобы АКБ жила вечно (или очень долго), инженеры MIG прописали в BIOS специальный алгоритм: аккумулятор заряжается только до 90%, а затем схема управления питанием переводит систему в режим байпас. Это защищает литий-полимерные элементы от деградации из-за постоянного перезаряда.

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

Само устройство с аккумулятором и дополнительным креплением (кредлом) может стоить немного дороже простого панельного компьютера, но совокупная стоимость проекта цифровизации производства оказывается радикально ниже.

В MIG создали готовый «бандл» для автоматизации производства, который уже протестирован и подготовлен к серийному производству. Решение совместимо со всеми основными MES-системами на рынке и закрывает потребность, которая сегодня есть практически на каждом заводе с парком станков ЧПУ.

