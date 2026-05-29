Более 300 тыс. устройств в промышленном секторе работает на ОС «Альт» от «Базальт СПО»

Программные продукты «Базальт СПО» работают на более чем 300 тыс. серверов и рабочих станций на промышленных предприятиях страны. Операционные системы семейства «Альт» включены в корпоративный стандарт ГК «Ростех», совместимы с ключевыми системами классов АСУ ТП и SCADA, MES и CAD/CAM, ERP и CRM, имеют сертификаты ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

ОС «Альт» используют ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Петро Велт Технолоджис», «Завод Нефтегазоборудование», АО «НПО "Микроген"» и предприятия, входящие в состав корпораций: ОДК, ОАК, «Роскосмос», КТРВ, «Технодинамика».

Перевод рабочих мест на ОС «Альт» в ПАО «Россети»

В 2022 г. в рамках стратегии цифровой трансформации в ПАО «Россети» провели конкурсный отбор операционных систем. Решения «Базальт СПО» выбрали по совокупности характеристик и стоимости решения. Миграцию автоматизировали за счет системы централизованного управления конфигурациями рабочих станций от «Гринатом». Это позволило ежедневно переводить на отечественную ОС большой объем АРМ.

«Базальт СПО» поставила группе «Россети» более 130 тыс. лицензий ОС «Альт Рабочая станция» и около 3300 лицензий ОС «Альт Сервер». Также была развернута крупнейшая в России служба каталогов на базе ОС «Альт Домен»: более 300 виртуальных машин на 47 площадках для более 50 тыс. учетных записей.

В 2024 г. «Базальт СПО» вошла в рабочую группу нового Центра компетенций по импортозамещению ПО группы «Россети», созданного на базе АО «Россети Цифра». Цели Центра — повышение эффективности внедрения отечественного ПО в электросетевом комплексе, усиление взаимодействия вендоров и интеграторов при создании ИТ-решений.

Производственное предприятие топливно-химического дивизиона госкорпорации «Росатом» работает на ОС «Альт»

Крупное производственное предприятие топливно-химического дивизиона «Росатома» полностью заместило иностранную платформу виртуализации VMware. В качестве основы использовали ОС «Альт СП» (серверная версия) и платформу виртуализации PVE. Проект по миграции занял три недели и был выполнен без единого простоя и перерыва в обслуживании пользователей.

Разработана и внедрена комплексная многоуровневая защита, соответствующая не только всем требованиям «Росатома», но и сочетающая лучшие мировые практики защиты информации для КИИ. Более 250 настроек безопасности на каждый узел. При этом заказчик получил систему, которая получает оперативные обновления по безопасности от «Базальт СПО».

Машиностроение и авиастроение переходят на ОС «Альт»

В 2025 г. «Базальт СПО» совместно с разработчиком инженерного программного обеспечения «Аскон», производителем серверного оборудования и СХД «Норси-Транс» показали российский программно-аппаратный комплекс (ПАК) для рабочих мест инженеров. В его состав входит: процессор Loongson; рабочая станция производства «Норси-транс»; операционная система «Альт»; система проектирования «Компас-3D» от «Аскон». Инженерный ПАК стал альтернативой связкам Intel/Windows, обеспечивая полную независимость от иностранных решений. Уже в 2026 г. представили аналогичный ПАК с процессором «Иртыш» от «Трамплин Электроникс».

Для продвижения российских программных продуктов на предприятиях машиностроительной отрасли «Базальт СПО» заключила соглашение с поставщиком современных цифровых решений в отрасли дискретного машиностроения «2050-Интегратор» (входит в ГК Ctrl2GO). Сотрудничество направлено на внедрение операционных систем «Альт» на заводах группы ТМХ — производителя поездов.

В области авиастроения «Базальт СПО» открыла учебно-исследовательскую лабораторию в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ). Студенты решают задачи, связанные с авиастроением на операционных системах семейства «Альт».

ПАК для работы с ИИ на базе ОС «Альт»

В 2025 г. «Базальт СПО», «ХайТэк» и «Норси-Транс» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию ИИ-технологий.Компании разработали программно-аппаратный комплекс, в состав которого вошли операционные системы «Альт» для серверов и рабочих станций, ИИ-ускорители LinQ на базе российских тензорных процессоров от компании «ХайТэк» и оборудование «Норси-Транс» с процессорами Loongson.

Совместные исследования, тестирования и запуски пилотных проектов позволили создать эффективное комплексное технологическое решение с низким тепловыделением. Это позволяет напрямую разворачивать системы компьютерного зрения и анализа данных в промышленном контуре.

ОС «Альт» на промышленных устройствах от «Эдельвейс» и Mobile Inform Group

Подтверждена работа операционной системы «Альт Рабочая станция» на индустриальных компьютерах и системных платах от производителя электронных систем и оборудования «Эдельвейс». Интеграция решений позволила создавать защищенные автоматизированные рабочие места, промышленные контроллеры и рабочие места операторов АСУ ТП на российской аппаратной и программной платформе.

«Базальт СПО» и Mobile Inform Group готовят к выпуску промышленные планшеты под управлением «Альт Мобильный». Эти устройства предназначены для инженеров, полевых сотрудников и инспекторов. Также решения будут использоваться для панельных компьютеров управления станками с ЧПУ.

